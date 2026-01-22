饒舌新星演唱會變流水席！賣到完售再加場 專場研發限定甜點寵粉

記者鄭尹翔／台北報導

曾以 beat tape《Study (of) Breaks》入圍 2024 金音獎最佳新人獎的饒舌創作者暨製作人 Flowstrong，於 2025 年底推出首張製作人專輯《流水席》，並舉辦專場「《流水席》發行場：家宴」，門票開賣即秒殺完售。回應樂迷熱烈敲碗，他正式宣布 2 月 1 日下午加開場次，目前僅剩少量票券，話題與買氣持續升溫。

此次「《流水席》發行場：家宴」專場集結多位重量級音樂人好友同台演出，包括 Andr、鄒序、我是機車少女 dotzio、Dac、吳仲棋等人，將現場演繹專輯中的合作曲目，呈現如同音樂宴席般的豐富層次。熱愛料理的 Flowstrong，也特別為專場研發限定甜點「開心果花生燒麻糬」，以「吃飽聽好」的概念，向支持他的樂迷表達感謝。

除了演唱會話題，Flowstrong 近期也推出專輯第二首主打單曲〈巧克力〉MV，邀請認識超過十年的老友鄒序合作。兩人從高中時期一同玩 Beatbox、創作畢業歌，一路並肩投入編曲與詞曲創作，建立深厚默契。Flowstrong 形容彼此是「一動一靜」的互補組合，無論性格或音樂品味，都在合作中激盪出新的火花。

〈巧克力〉以 Comfort Food 為靈感，象徵在忙碌生活中帶來片刻療癒的甜點時光。歌曲前段保留鄒序招牌 R&B 旋律，結合生活聲響與細碎鼓組，後段則轉為帶有 UK garage 氛圍的舞曲結構，搭配 Vocoder 人聲反覆吟唱「巧克力」，營造微醺又輕快的 Sugar High 感受。MV 以孩童闖入成人世界為主軸，加入偷吃巧克力的惡作劇情節，並在結尾留下幽默又耐人尋味的反轉。

Flowstrong 近年也透過社群企劃《菜 Beat Bars》，將料理與音樂創作結合，邀請音樂人邊下廚邊完成 Beat 與 Bars，延伸《流水席》專輯的「辦桌」概念。他形容每位合作音樂人都是走進廚房的「二廚」，而自己則是統籌風味的主廚。即將舉辦的「《流水席》發行場：家宴」加場，將讓專輯完整在舞台上端出，也邀請市集名廚蛋頭進駐販售限定甜點與飲品，打造聽覺與味覺同步滿足的現場體驗。

Flowstrong加場專場。（圖／Flowstrong提供）

