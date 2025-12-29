即時中心／林韋慈報導

尼泊爾政壇可能即迎來一場撼動傳統權力結構的「世代翻轉」。根據《路透社》報導，現年35歲、曾是知名饒舌歌手的加德滿都現任市長巴倫（Balendra Shah），於29日正式宣布與尼泊爾第三大黨「國家獨立黨」（Rastriya Swatantra Party，RSP）結盟。若該聯盟在明年3月5日舉行的國會大選中勝出，巴倫將出任尼泊爾總理，新世代誓言終結傳統政黨長達30年輪流把持政權的局面。

這場政治結盟，起源於今年9月尼泊爾爆發的一場由「Z世代」主導的大規模反貪腐抗爭。當時民眾不滿政府長期貪腐與施政無能，走上街頭示威，卻遭到當局強力鎮壓，造成77人不幸喪生，最終迫使時任總理奧利（K.P. Sharma Oli）辭職下台，成為尼泊爾近年最具轉折性的政治事件。

在這股強烈的求變氛圍下，巴倫選擇與由前電視名嘴拉米查恩（Rabi Lamichhane）領導的國家獨立黨攜手合作。依雙方協議，若成功贏得大選，巴倫將出任總理，48歲的拉米查恩則續任黨魁。分析指出，這對由「饒舌歌手」與「電視名嘴」組成的政治組合，兼具高知名度與社群動員力，鎖定因抗爭浪潮而新增的近100萬名年輕首投族，意圖一舉撼動長期輪流執政的尼泊爾共產黨與尼泊爾國大黨。

尼泊爾傳統政權引發人民不滿，此為12月爆發的抗爭。（圖／美聯社提供）

政治分析師阿迪卡里（Bipin Adhikari）直言：「這是一步非常聰明的棋。傳統政黨現在最害怕的，就是失去年輕選民的支持。」不過，巴倫也並非毫無爭議。部分批評者指出，在9月抗爭最激烈期間，他鮮少親自現身街頭，多半僅透過社群媒體發聲。

尼泊爾國大黨發言人馬哈特（Prakash Sharan Mahat）即以此反擊，形容巴倫與拉米查恩都是「具爭議性的領袖」，並強調選民最終仍可能選擇具備執政經驗的傳統政黨，這場被外界稱為「網紅政治」的實驗，能否真正轉化為穩定的執政權力，仍有待明年大選結果核可。





原文出處：快新聞／饒舌歌手市長攜手名嘴結盟！搶攻Z世代反貪腐選票 尼泊爾變天3月分曉

