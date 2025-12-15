饒舌歌手爆「性侵未成年」 受害者崩潰：每天都痛苦

饒舌歌手Owen Ovadoz遭爆性侵未成年。（圖／翻攝自Owen Ovadoz YT）





南韓一名女網友近日在社群發布的文章掀起社會關注，她表示在未成年時期與一名男性友人獨處時，遭到非自願身體接觸，身心面臨極大創傷，至今仍持續接受藥物及心理治療，還曾出現輕生的念頭，而被指控的男性就是饒舌歌手Owen Ovadoz。

Owen Ovadoz憑藉知名節目《Show Me The Money》第三、第四季打開知名度，但卻不斷傳出負面消息。事發時，女網友為了看Owen演出在一間夜店外等候，對方則多次勸她回家，女網友表示會搭第一班車離開，沒想到卻收到Owen傳來的飯店地址，儘管她多次明確拒絕表示不需要協助，對方仍堅持且傳了叫車的畫面截圖，只好一起搭計程車離開。

女網友坦承，在飯店內發生非自願的身體接觸，即便多次拒絕、迴避，但Owen仍不罷休，直到朋友發現異狀報警後，她才得以離開現場。另外，她也附上多張對話截圖與叫車畫面，表明案件已經進入司法程序，公開不是為了報復，而是希望避免同樣的事情再度發生，她直言自己瀕臨崩潰，「每天都非常痛苦，覺得快撐不下去了。」目前Owen社群平台全數關閉，相關單位也並未回應。

