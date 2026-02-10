饒舌歌手韓森自曝被戴綠帽 妻身分是知名DJ主持人

饒舌歌手韓森近日拍片控訴妻子陳思安外遇。（圖／翻攝自韓森、陳思安IG）





婚姻竟然走到這一步！饒舌歌手韓森近日拍片控訴妻子陳思安外遇。他表示，2025年8月向陳思安攤牌後，對方曾先行道歉，但事後與律師討論後，卻反控他家暴，讓他感到相當心寒。據悉，陳思安是廣播電台DJ，以出眾身材聞名，網友稱她為「波神DJ」。

韓森控訴妻子外遇

韓森昨（9）日在IG發文表示，他發現陳思安外遇，竟遭到不斷抹黑、攻擊。他提到，2025年8月17日正式向陳思安攤牌時，對方一開始否認，但陳思安「不知道，我已經掌握了她外遇的明確證據。被拆穿後，她才開始認錯道歉，說她對不起我，說她非常後悔。」

廣告 廣告

不過，到了9月，陳思安與律師討論後突然全盤否認外遇，讓韓森深感驚訝。他直言，「真的不敢相信，一個人竟然可以這樣反反覆覆的說謊。」韓森指出，從8月到12月，兩人已進入司法程序，包括訴訟與調解。他表示，在整個過程中，自己並未提出任何金錢要求，只希望事情能理性、妥善處理，希望好聚好散，但結果不如預期。

韓森澄清家暴指控

針對近期網路傳聞的「家暴」指控，韓森也做出澄清，強調「我從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實」。他表示，已保存相關影像與紀錄，足以證明自己並未有任何家暴行為，所有資料將交由司法單位判斷。他同時強調，基於尊重司法程序與當事人隱私，不會公開任何片段內容，也不會在網路上進行攻防。

據了解，陳思安是正聲廣播電台主持人，曾獲兩座金鐘獎，專業能力相當突出。她也因身材出眾，被網友封為「波神DJ」，目前IG擁有近5.2萬名粉絲，人氣相當高。



【更多東森娛樂報導】

●不倫戀粿粿！王子停工3個月「現身吃尾牙」畫面流出

●才新婚一個月！韓正妹網紅控職棒球星家暴、外遇

●昔控袁惟仁外遇13年！陸元琪放下恩怨致歉：希望祢理解我的難

