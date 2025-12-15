饒舌歌手騙未成年女粉開房！受害者崩潰發聲

▲一名韓國女網友發文指控，未成年時遭到曾參加饒舌選秀節目《Show Me The Money》的Owen Ovadoz性騷擾，使得心靈造成嚴重損傷。（圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 透過饒舌選秀節目《Show Me The Money》第三、第四季得到不少知名度的男歌手Owen Ovadoz，近日遭到一名韓國女網友發文指控，未成年時遭到男方「非自願身體接觸」，使得自己身心有了巨大損傷，至今都還在接受心理、藥物治療中。

女網友指控饒舌歌手！未成年時遭對方性騷

這名女網友在社群寫下，自己未成年時為了看Owen的公演，在夜店外面等候多時，當時男方曾多次讓自己快回家，為此她表示會搭首班車回家，沒想到過不久就收到對方傳來的飯店地址、已幫忙叫車的截圖照片，當時女網友表示自己不需要幫忙，且多次明確拒絕，不過在對方的堅持下，自己只好搭上計程車前往。

廣告 廣告

女網友表示，在飯店房間多次遭到非自願的身體接觸，即使自己已經多次拒絕，並且行為上迴避，不過還是一直被Owen肢體騷擾，直到她的朋友發現異狀後，才幫忙報警離開現場。

爆料貼文中，女網友附上當年的聊天截圖、叫車畫面，透露自己說的都是真的，這案件現在也進入司法程序中，不過因為自己的身心狀況已經到了崩潰邊緣，才會選擇揭開傷疤公開經歷，她表示，自己發文並不是為了報復，也沒有要針對任何人，只是希望自己的勇氣能帶給其他受害人一點力量，不再因為恐懼而藏在心中。

▲女網友指控Owen Ovadoz性騷擾未成年的自己。（圖／翻攝自Owen YouTube）

Owen Ovadoz爭議滿滿！曾因呼麻被捕

被指控當事人Owen Ovadoz自出道以來爭議滿滿，他曾在IG上傳freestyle影片，拿著假槍狙擊女團LE SSERAFIM，表示她們並沒有現場演唱的實力；他過去還曾因聚眾呼麻被抓，目前他尚未對性騷指控作出回應，IG帳號也全面封閉。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多 NOWnews 今日新聞 報導

樂天女神籃籃也曾遭性騷？捲胡瓜烏龍襲胸事件 轉型藝人背景超硬

南珉貞遭噁男摸屁股！李珠珢也曾遇鹹豬手 女神被性騷事件頻傳

快訊／南珉貞遭摸臀性騷！沉痛喊：他不只摸我1人 也心疼李珠珢