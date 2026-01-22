饒舌歌手Flowstrong宣布專場加場 6豪華嘉賓群助陣

【緯來新聞網】曾以 beat tape《Study (of) Breaks》入圍 2024 金音獎最佳新人獎的饒舌創作者／製作人的Flowstrong，於 2025 年底發行首張製作人專輯，並宣布舉辦專場「《流水席》發行場：家宴」。近日公布，再於 2月1日下午舉辦加場專場，專場集結豪華嘉賓群共同演繹合作曲目，包括 Andr、鄒序、我是機車少女 dotzio、Dac、吳仲棋等人都將參與演出。

Flowstrong宣布專場加場演出。（圖／Flowstrong提供）

Flowstrong 近期也推出專輯第二首主打單曲〈巧克力〉MV，邀來認識超過十年的老友鄒序合作。兩人從高中練習 Beatbox、準備演出，到高三共同創作畢業歌，進而一起鑽研編曲與詞曲寫作，一路參與彼此的專輯作品，是音樂路上不可或缺的夥伴。Flowstrong 形容兩人個性「一動一靜」，無論是創作與人際關係上，鄒序豪爽的個性跟靈性的音樂品味都跟自己相當互補。

Flowstrong 近期也推出專輯第二首主打單曲〈巧克力〉MV，邀來認識超過十年的老友鄒序合作。（圖／Flowstrong提供）

〈巧克力〉以鄒序最愛的甜點命名，呈現 Comfort Food 讓人暫時放下日常生活裡紛紛擾擾、撫慰人心的瞬間。Flowstrong 在製作時別有用心，因了解鄒序國高中時期常聆聽百大 DJ 作品，熱愛電子音效與聲響，因此希望在這首歌曲呈現鄒序有別於大眾認知的音樂面向。歌曲前段以鄒序招牌 R&B 旋律揭開序幕，加入腳踏車齒輪滾動聲等日常聲響與細碎鼓組。後段逐漸轉入帶有 UK garage 色彩的舞曲結構，疊上 Vocoder 人聲合成器反覆吟唱「巧克力」的層次，營造出彷彿吃完巧克力後微暈、輕快的 Sugar High 狀態。



MV 延續歌曲主題，以孩童擔任主角置身成人世界之中，象徵努力想保留童心的大人，展開一場偷竊巧克力甜點的惡作劇。MV 彩蛋滿滿，不僅於鄒序最常造訪的巧克力名店「Terra 土然」取景，兩人更在關鍵時刻現身出演，劇情大逆轉的結局，為整支 MV 留下一個幽默又耐人尋味的句點。

