饕客注意！饗饗、饗食天堂等5大吃到飽品牌要漲價了 從「這時起」實施

饗賓餐旅集團今（29）天宣布，為因應各項營運成本的提升，饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂等旗下5大吃到飽品牌，明（2026）年元旦起調整部分餐期價格，其中饗饗、旭集除平日下午餐外，其餘餐期皆漲100元。





饗賓餐旅集團這波價格調漲涵蓋旗下5個吃到飽品牌，包括饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂。



根據公告內容，這波價格調整於明年1月1日起實施，其中，饗饗、旭集、URBAN PARADISE，除平日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲100元，包括平日午餐1490元、晚餐1790元；假日午餐1790元、下午餐1490元、晚餐2090元。



果然匯除假日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲30元，包括平日午餐、晚餐各638元；假日午餐、晚餐各718元。



饗食天堂各餐期皆調漲30元，包括平日午餐928元、下午餐758元、晚餐1028元；假日午餐：1028元、下午餐928元、晚餐1128元。





