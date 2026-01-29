生活中心／綜合報導

華山基金會台南A區安平站，陪同一百歲的吳林阿嬤及多位弱勢、獨居長輩，前往饗賓集團旗下的Buffet餐廳饗食天堂用餐，活動不僅替百歲阿媽慶生，也讓長輩們提前圍爐，感受久違的年節熱鬧氣氛。

「如果可以，我想去吃饗食天堂。」這個藏在心裡的小心願，在100歲這一年，終於實現了。居住在台南安平、接受華山基金會服務已長達12年的吳林阿嬤，本月迎來百歲生日，正式成為人人疼惜的「國之大寶」。為了替阿嬤留下難忘的百歲回憶，一群平均年齡超過80歲的好友們也跟著動起來，準備一起熱鬧祝壽。

廣告 廣告





活動當天，饗食天堂台南西門店吳義宗經理代領團隊一同獻唱生日歌，行政主廚也親自向長輩們介紹餐廳精選美食與特色料理。許多長輩是第一次踏進饗食天堂，更是人生第一次體驗「Buffet」，看著滿桌佳餚，直呼「眼睛都吃不完」。獨居多年的81歲侯阿公感動地說：「過年前能跟華山一起出門吃團圓飯，很新奇，也很感恩，謝謝饗食天堂的招待。」一句話，道出許多長輩心中滿滿的感謝與幸福。而壽星吳林阿嬤則全程笑容滿面，感謝大家齊聚為她祝壽，也許下最樸實卻動人的心願，希望自己能「健康呷百二」，把這份幸福繼續吃、繼續笑下去。

饗賓攜手華山基金會 帶弱勢長輩.百歲人瑞吃Buffet!

饗賓攜手華山基金會，帶弱勢長輩、百歲人瑞吃Buffet。（圖／民視新聞）

華山基金會台南A區安平站長李濰禎感謝《饗賓集團》支持，希望透過陪伴與圓夢行動，讓長輩在人生晚年依然被記得、被珍惜。百歲阿媽的一個小心願，因為眾人的愛心，化成了一場充滿笑聲、美食與溫度的團圓時光，讓弱勢獨居長輩在年前也能享用一桌「有溫度」的團圓餐。而華山基金會目前正發起2026年「愛老人 愛團圓」公益計畫，將發送春節愛心年菜給所服務的弱勢長輩。基金會指出，許多獨居長輩因行動不便或經濟困難，只能簡單度過年節。大台南地區預計募集2,600份年菜給在地弱勢長輩，至今經費尚缺5成，盼各界踴躍認助愛心年菜1,000元/份，常年服務經費1,250元/人/月、15,000元/人/年，助長輩平安過好年。期盼透過社會大眾的支持與實際行動，讓一份善心成為長輩最溫暖的陪伴。華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、照顧本鄉本土老人」理念，已在台澎金馬成立403個愛心天使站，服務近3萬位三失(失依、失能、失智)長輩，提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務。





原文出處：饗賓攜手華山基金會 帶弱勢長輩.百歲人瑞吃Buffet!

更多民視新聞報導

【懶人包】LiSA 台北見面會 1/31 北車登場！活動時間、入場動線、行前注意事項一次看

知名港點被爆青菜藏蟑螂屍噁心到客人 衛生局稽查：還有活的在爬

2026年化妝開運色系一次看！ 達人提醒「6重點」更展好氣色

