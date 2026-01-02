饗賓旗下五品牌漲！2026起「饗饗、旭集」假日晚餐破兩千
才剛迎接新年，想吃飯就要多掏錢！多家餐飲業者紛紛宣布漲價，饗賓集團旗下五大吃到飽，元旦開始調漲30元到100元。人氣拉麵店鬼金棒也喊漲，另外高雄知名的小吃也都有調漲。
生魚片鮮蝦表面炙燒到微焦，超豐富菜色通通擺上桌，饗賓集團被視為台灣最強Buffet，但新年到旗下五大吃到飽，全都要漲價。
其中饗饗、旭集，URBANPARADISE漲幅最大，除了平日下午餐，其餘餐期全部調漲100，假日晚餐價格飆破2千。
另外饗食天堂，全餐期一律貴30塊，而主打蔬食的果然匯也跟進，假日午晚餐漲到718元。
但這波漲價，不只高檔Buffet。牛排放在鐵盤煎到香氣四溢，配上經典半熟蛋和鐵板麵，我家牛排各分店自行調價，台中北屯店有七道排餐變貴，8盎司菲力牛排足足漲了60元，台北部分分店也要漲10-20塊。
另外還有在高雄飄香50多年的南豐魯肉飯，飯類湯類調漲5塊，鳳山老店李家肉圓1顆從6元漲到8元，賣了超過40年的高雄阿龍碗粿一樣每碗要漲5塊。除了小吃之外，知名連鎖拉麵店鬼金棒也宣布新的一年，沾麵每碗調漲30元。
2026才剛開始，餐飲業掀漲價潮，民眾吃飯也得精打細算。
