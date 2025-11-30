饗賓旗下5品牌漲！ 元旦起「饗饗、旭集」假日晚餐破兩千

饗賓餐旅集團旗下5個品牌，包括旭集、饗食天堂等明年將調漲。（圖／東森新聞）





午餐時間，饗賓餐旅集團旗下5個品牌，包括旭集、饗食天堂等，明年將調漲！調整價格，最貴的假日晚餐要超過兩千元，就連餐飲龍頭王品集團，也在1111調整夏慕尼鐵板燒價格。

生魚片、鮮蝦表面炙燒到微焦，還有帝王蟹、龍蝦、和牛等豪華陣容通通上桌，被視為台灣最強Buffet饗賓集團宣布旗下五大吃到飽品牌明年元旦起要漲價。

民眾：「因為它本來就不是很便宜的東西，所以就可能再多存一點錢吧。」

其中以饗饗、旭集，跟URBAN PARADISE漲幅最大，除了平日、下午餐外，其餘餐期全部上調100元，平日晚餐從1690元漲到1790元，至於假日晚餐價格也飆破2千元，平均漲幅5.2％，至於饗食天堂全餐期一律貴30元，平日晚餐要破千元，假日晚餐則來到1128元，主打蔬食的果然匯也跟進假日午晚餐漲到718元。

民眾：「（漲）100塊錢，因為物價有在調漲，我覺得應該算是滿合理的。」

除了高檔Buffet吹漲價風，台中的美登利壽司吃到飽，超過60項新鮮壽司現點現做，4月開幕每人只要千元左右，6月調漲到1280跟1680元，疑似因為生意不佳，漲了後，年底又出新專案，祭出平日980元專案。

另外餐飲龍頭王品集團也悄悄調整價格，王品像是藝奇日本料理單點套餐從780元，一路漲到880元，加上10％服務費，吃下來破960元，而夏慕尼最基本的鐵板燒套餐也貴90塊，一頓吃下來帳單逼近1400元。

行銷專家胡恒士：「餐飲業者為了要反映成本，而漲價在所難免，但消費者更在意的是，漲價以後進到餐廳裡面的消費體驗，是否隨之提升，如果沒有的話，他們也會用實際的行動，來反映內心感受。」

餐飲業有的漲有的調，民眾吃飯也得精打細算。

