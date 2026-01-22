饗賓登興櫃》Buffet霸主強攻興櫃 饗賓300元天價掛牌爭觀光股王

台灣「Buffet霸主」饗賓餐旅今（23）日將正式登錄興櫃。這家從桃園福利川菜起家的餐飲集團，一出手就震撼業界，認購價格高達300元。這個數字，不僅創下近年餐飲股登錄興櫃的新高價，更直接超越了觀光股龍頭王品（2727）、瓦城（2729）近期的股價位階。

「這個價格（300元）非常兇悍，擺明了就是不只要做Buffet龍頭，還要拿觀光股王。」一位分析師觀察，饗賓挾著2025年營收突破117億元的氣勢，本益比的估算邏輯已經脫離傳統餐飲股，而是向市場索求更高的「龍頭溢價」。

這一槍，打響觀光股王爭霸戰

長久以來，台灣觀光股王寶座多由王品、瓦城或豆府輪流坐莊，近期更面臨漢來美食的強力挑戰。然而，饗賓的橫空出世，徹底攪動了一池春水。

廣告 廣告

翻開財報，饗賓的底氣來自於驚人的「吸金力」。旗下高價品牌「饗A Joy」座落在台北101，單客價衝破4,000元天花板，依然一位難求；「旭集」、「饗饗」則長期霸佔全台最難訂位餐廳名單。這種高客單價、高翻桌率的商業模式，讓饗賓在2025年繳出117億元的營收成績單，過去四年間，營收規模足足翻了三倍。

「王品打的是多品牌、大眾市場的『陸軍人海戰術』；饗賓走的則是高單價、極致體驗的『精銳空軍』路線。」業內人士分析，王品雖然總營收規模較大，但饗賓在Buffet領域築起的護城河極深，極高的現金流周轉率，正是資本市場最買單的故事。

為何敢喊300元？從CP值到VP值的豪賭

300元的認購價，若以傳統餐飲股約15至20倍的本益比來看，市場顯然給予了饗賓更高的期待。

饗賓集團董事長暨總經理陳毅航曾多次對外強調，饗賓要做的不是「餐飲業」，而是「餐飲界的LVMH」。這句話的背後，是將過去吃到飽強調的「CP值」（性價比），轉型為「VP值」（價值感）。

從早期的饗食天堂，到如今的饗A Joy，饗賓證明了台灣消費者願意為了「體驗」付出高價。這也是為什麼，即便在食材成本高漲、缺工嚴重的環境下，饗賓依然能維持高毛利與高成長。隨著公司興櫃掛牌，市場將緊盯其股價表現，若能上演蜜月行情，站穩300元大關，台灣餐飲股的本益比評價模式，恐怕將重新改寫。

上市之路的挑戰

不過，高價掛牌的背後並非沒有隱憂。隨著興櫃後資訊透明化，投資人將開始用放大鏡檢視其獲利結構。

目前饗賓營收高度集中在Buffet品牌，雖然集團積極發展「開飯川食堂」、「真珠」等單點品牌，但營收佔比仍有進步空間；此外，全台大型Buffet市場是否趨於飽和？高價位自助餐在景氣波動時的抗壓性如何？都是饗賓集團在享受興櫃掌聲後，必須直球對決的課題。