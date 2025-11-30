饗賓集團五大吃到飽品牌喊漲 饗饗.旭集貴100元

台北市 / 綜合報導

隨著人力、備料成本不斷上漲，餐飲業者也頂不住壓力。饗賓集團宣布，明年元旦開始，五家旗下Buffet包括饗饗、旭集等知名品牌，通通都要漲價，最高漲幅超過5%。不只饗賓集團，寒舍艾美酒店的探索廚房，以及喜來登飯店的十二廚，在10月已經先行調漲價格，而其餘的像是欣葉日本料理、漢來集團的島語，目前則沒有漲價的計畫。

鮮嫩多汁的牛肉，透出油亮光澤，令人食指大動，另一頭還有，秋冬限定的美味螃蟹，以及各式海鮮拼盤，全部任你挑選，平常上班好辛苦，許多人喜歡吃高級Buffet，犒賞自己，然而接下來想要享受小確幸，荷包可能會先哭泣。

民眾說：「我覺得(漲價)是沒有很合理，畢竟基本的薪資沒有調漲，不太喜歡那種吃太多的氛圍，也覺得說那藉此就把它戒掉好了。」民眾說：「我並不覺得真的物價有需要一直漲。」民眾說：「因為偶爾吃一次的話，我是覺得還好。」民眾說：「就真的很想去試試看的話，差一兩百應該還好。」

高級Buffet漲價消息，民眾反應不一，不過不只饗賓集團，而其他業者，像是欣葉集團，或是漢來餐飲集團的島語，在價格上目前都維持不變。行銷專家胡恒士說：「餐廳業者為了要反映成本而漲價，在所難免，但消費者更在意的是，漲價之後，進到餐廳裡面的消費體驗，是否能夠隨之提升，如果沒有的話，他們也會用實際的行動，來反映內心的感受。」

原物料以及人力成本，不斷上漲，業者無奈只好漲價，只是價格調整之後，如何同步提升消費體驗，成為業者的共同課題。

