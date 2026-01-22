饗賓(7883)登錄興櫃、認購價300元！擁12品牌、僅4年營收翻3倍超過百億：目標成餐飲LVMH

饗賓集團（7883）將於1月23日登錄興櫃，主辦券商為元大證券，興櫃券商認購價格為每股300元，饗賓股價頗有挑戰王品的意味，1/21王品股價收在219元。 饗賓集團有12個餐飲品牌，全台門市據點達99家，合併營收自2021年近37億元，2025年逾117億元，4年內成長超過3倍。

饗賓集團定位為高價值、高成長的餐飲品牌創新企業，致力翻轉傳統餐飲思維，從過往強調CP值，進化至VP值（Value × Price，價值與價格的最佳平衡），以精緻美好的餐飲體驗作為核心競爭力。

饗賓集團品牌布局橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態，並以「精品」與「人氣」雙軸定位深耕市場。展望2026年，集團預計新增15至20家門市。

有全台最貴自助餐 去年來客數破千萬人次

這幾年，饗賓屢有創新，2023年在台北101推出的全台最貴自助餐廳「饗 A Joy」，一餐要價4268元直逼吃到飽天花板。2000元有找的饗饗、旭集更是排隊名店。

饗賓集團表示，於2023至2025年間來客數提升23%，推升整體營收成長32%。2025年全年來客數突破1,155萬人次，「iEAT」會員數超過335萬人，會員營收貢獻占比高達65%，顯示高品牌價值與高顧客滿意，持續朝「VP值」經營模式邁進。

目前饗賓正職同仁超過4,200人，佔比達85%，平均年資超過3.5年，並訂下2027年挑戰店經營者年薪200萬元、同仁平均年薪60萬元的目標，致力翻轉餐飲業為高價值、高待遇的產業。

展望未來，饗賓以成為「餐飲業的LVMH」為長期目標，聚焦高價值品牌經營、策略整合與通路合作，通路布局涵蓋北、中、南及東台灣等全台指標性商場。





