饗賓3大Buffet過年加菜 新竹湖濱烤乳豬圍爐

迎春圍爐吃Buffet，也可以外帶年菜在家輕鬆享用年夜飯。饗賓集團旗下3大Buffet在過年期間幫賓客加菜；新竹湖濱館莫內饗宴自助餐廳餐檯規模全面升級，提供鮑魚龍蝦等頂級海陸珍饌；台中烏日璞旅的烏山拾味餐廳端出誠意十足的雙龍蝦料理；烏日璞旅強打熱取即食的佛跳牆燉花膠，消費滿額再送千元好康。

饗賓集團旗下三大Buffet於小年夜至初五(2/15~2/21)獻上春節料理，其中，高空景觀Buffet「INPARADISE饗饗」，在除夕(2/16)夜晚餐供應「松露奶油焗烤龍蝦」。「旭集和食集錦」供應龍蝦與鮑魚，像是除夕晚餐限定的「逸品焗龍蝦佐磯煮鮑魚」，讓賓客加倍感受極致日式圍爐。

「URBAN PARADISE」則一口氣呈獻5道新菜及3款調飲，其中在大年夜供應的「帝王蟹皇戟」顛覆傳統吃法，以西式料理手法呈現，佐以桂花康普茶與澄清奶油一同享用。從小年夜至初五皆有年節限定菜色，為新春注入輕奢質感。

新竹湖濱館莫內饗宴自助餐廳規畫限定「2026駿馬迎春 莫內饗宴」Buffet，自2月16日至2月21日連續開席，餐價1,980元起，即日起開放預訂。餐檯規模全面升級，首日隆重獻上整隻烤乳豬，並於2月16日至2月21日提供鮑魚、小龍蝦、扇蝦及龍膽石斑等頂級海陸珍饈吃到飽，讓賓客大快朵頤。

台中烏日璞旅的「烏山拾味」餐廳，以「新中式料理」為題，打造「春晝餐敘．圍爐宴」年菜。除夕團圓盛宴每桌定價1萬6,800元，可供10人享用。預訂除夕晚宴，指定日期更有機會抽中價值近2萬元的總統套房住宿券。

這次最大亮點莫過於雙龍蝦料理，選用２隻單重約600克的澳洲龍蝦，其肉質Ｑ彈度遠勝波士頓龍蝦，媲美台灣「水姑娘」等級。採用友善畜牧的台灣「陽光豬」，烹製出戰斧豬排和松阪豬。主食「蒲燒鰻魚櫻花糯米飯」則嚴選台灣老長糯米，配上東港櫻花蝦與鰻魚，米飯口感Q彈鮮味滿滿。

烏日璞旅並備妥外帶年菜，主廚特製「佛跳牆燉花膠」熱取即食，搶攻除夕圍爐商機。「10人份外帶年菜全席」售價6,888元，內含港式御品佛跳牆燉花膠、年年有餘慶豐收乾煎鯧魚、清蒸油淋鮮露海虎蝦等多道經典功夫菜。

另外，單點年菜價格880元起，包含紅酒鮮蔬燉牛頰肉、五穀豐盛櫻花糯米飯等。1月31日18時前完成預訂，外帶全席贈送精選紅酒、700元平日抵用券，單次消費滿2萬元加贈1,000元平日抵用券。

