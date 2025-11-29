饗食天堂連2年漲！明年1/1起貴$30 吃旭集、饗饗多百元

台灣自助餐業掀漲價潮，饗賓集團宣布將於2026年1月1日起調整旗下五大吃到飽品牌價格。「饗食天堂」連續兩年調漲，每餐期將上漲30元；高端品牌「饗饗」、「旭集」及「URBAN PARADISE」除平日下午餐外，其餘餐期皆上調100元，使假日晚餐價格突破2000元。同時，業者為減少廚餘問題，晶華旗下「泰市場」已將取餐盤縮小三分之一，成功使人均廚餘量從79.6公克降至57.7公克，減少33%，「栢麗廳」也將跟進全面更換。

饗食天堂發布調漲公告，饗賓旗下總共五個吃到飽品牌都有調漲。（圖／饗賓集團官網）

自助餐盤尺寸的改變引起消費者不同反應。有民眾表示較小的盤子確實會讓人拿取較少食物，也有人認為盤子大小對取餐量沒有太大影響。另一位民眾則指出，以前的盤子太大難以裝滿，容易造成浪費，現在的尺寸較為合理。晶華旗下「泰市場」通過縮小盤子的實驗，證明這種直觀引導「少量多取」的方式確實有效減少剩食。

除了饗賓集團外，今年10月喜來登飯店的「十二廚」也已調整價格，假日餐期提高100元至200元。寒舍艾美的「探索廚房」改裝後更大幅加價590元至690元，其中假日午晚餐漲至2580元，加上服務費後接近3000元，顯示高級自助餐價格持續走高。

饗賓集團五個吃到飽品牌明年一月起全面調漲。（圖／TVBS）

晶華酒店為了減少廚餘量，將餐盤設計縮小三分之一，有效降低3成廚餘。（圖／晶華酒店提供）

對於此波漲價，多數受訪民眾表示理解並接受。有民眾認為偶爾享用一次的話，多付一點錢換取愉快的用餐體驗是值得的。也有民眾表示30元至100元的漲幅仍在可負擔範圍內。然而，部分消費者則對連續三年的調漲感到吃不消，認為對荷包造成壓力。

在物價普遍上漲的環境下，餐飲業調價已成常態。饗賓集團此次調整後，高端品牌平日午餐加上服務費將超過1500元，而果然匯與饗食天堂的全面漲價幅度則落在3.3%至3.7%之間。對於小資族而言，想要享用高級自助餐，恐怕需要更謹慎地規劃預算。

