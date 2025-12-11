饗食天堂進駐嘉義？饗食天堂傳入駐耐斯飯店 官方回應了「正在談」

饗賓集團旗下人氣Buffet品牌「饗食天堂」，傳出有望進駐嘉義，引起在地熱議。（圖／擷取自Google Maps）

知名自助餐品牌「饗食天堂」傳出有意進駐嘉義，引起地方關注。據了解，其預定設點地點為嘉義市五星級的耐斯王子大飯店「萬國百匯」餐廳。消息一出，迅速在LINE與臉書社群間傳播，耐斯王子飯店也已正式回應，證實目前確實與饗賓集團洽談合作。

在地民眾在社群平台上熱烈討論，表示「饗食天堂」有意進駐嘉義，消息曝光後，不少人興奮表示「終於等到了」、「這是嘉義的福音」。另外，嘉義民眾甚至敲碗「旭集、海底撈一起來」、「水啦，為民謀福利」等留言，顯示在地對高品質餐飲品牌進駐的高度期待。

對於外界傳聞「饗食天堂」將於明年3月開幕一事，耐斯王子飯店已正式回應，證實目前確實與饗賓集團洽談合作，但相關細節尚未定案。據耐斯王子飯店表示，進場時間與空間配置皆處於初步討論階段，並無確切開幕時程。飯店方面強調，若有進一步結果，將對外發布正式訊息。

饗賓集團近年積極拓展嘉義市場。2022年集團於馬稠後工業區取得逾1萬5千坪產業用地，投資8億元打造「嘉義食材中心」。2024年6月，旗下「開飯川食堂」與泰式品牌「饗泰多」也正式進駐耐斯百貨，逐步展現布局成果。雖「饗食天堂」進駐嘉義尚未定案，但隨著消息發酵，也反映出民眾對優質餐飲選擇的高度關注與需求。

