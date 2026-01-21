饗食天堂、旭集都它的！饗賓集團本周五登錄興櫃 每股認購價300元

餐飲品牌饗賓餐旅集團（7883）將於1月23日正式登錄興櫃，每股認購價格為300元，顯示出市場對其高度期待。「我們正致力於翻轉傳統餐飲的思維」，饗賓集團經營團隊強調，過去大眾對餐飲的追求多停留在「CP值」的性價比競爭，但饗賓集團已進化至「VP值（Value x Price）」的經營模式，透過料理、服務、氛圍、安心體驗以及深度價值的傳遞，追求價值與價格的最佳平衡，建構出難以取代的核心競爭力 。

饗賓集團近年營運成長動能強勁。目前集團已成功打造「饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」在內的12個餐飲品牌，全台據點已達99家，精準橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態。即便規模已達近百店，饗賓仍未放慢腳步。展望2026年，預計將再新增15至20家門市，持續擴大市場影響力 。

廣告 廣告

饗賓2021年合併營收近37億元，短短4年，2025年營收已突破117億元，成長幅度超過3倍。值得注意的是，2023至2025年間，來客數提升23%，推升整體營收成長32%。2025年全年來客數更衝破1,155萬人次、旗下「iEAT」會員數已超過335萬人，會員營收貢獻占比高達65%，顯現出饗賓在數位經營與顧客黏著度表現優異。

饗賓表示，能有如此穩健的成長動能，主要源自其深耕多年的基礎建設。集團積極定位自身為「餐飲IT企業」，不僅建置了完善的管理系統，更在後勤供應鏈上投入巨資，包括設立食安檢驗室、青埔中央廚房以及嘉義食材中心。這些硬實力確保了在快速擴展的同時，仍能維持高效能且讓消費者安心的供餐品質。

除了數位與後勤設施，饗賓集團更將「人才資產」視為最重要的企業資產。目前集團擁有超過4,200名正職同仁，且平均年資超過3.5年。為了進一步翻轉餐飲業長期以來「低薪、低價值」的刻板印象，集團已訂下明確目標：2027年將挑戰店經營者年薪200萬元，同仁平均年薪則以60萬元為目標。這種將同仁視為「夥伴」的企業文化，正是支撐其多元品牌實力的關鍵。

「提升餐飲人、改變餐飲業，讓台灣因饗賓更美好」是集團創辦至今不變的願景。放眼未來，饗賓集團以成為「餐飲業的LVMH」為長期目標，透過高價值品牌經營、策略整合與通路合作，穩步佈局全台指標性商場。

更多風傳媒報導

