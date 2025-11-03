饗食天堂Buffet吃到飽林口三井新開幕！雪蟹腳鮑魚12道限定新菜登場

文／景點+ Rhoda整理報導

國民Buffet吃到飽「饗食天堂」於11月3日正式進駐MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館，迎來全台第12間分店！為慶祝饗食天堂林口三井店開幕，WING STARS台鋼雄鷹啦啦隊女神「一粒」、「妡0」化身「一日店長」，攜手主廚團隊推出「饗食天堂十二饗宴秀」，以12道限定美饌揭開序幕，嚴選雪蟹腳、鮑魚與羊肩排等頂級食材，打造華麗海陸饗宴。

饗食天堂林口三井店新開幕，以12道限定料理揭序幕。（圖／饗食天堂，以下同）

廣告 廣告

饗食天堂林口三井店為饗食天堂第12家分店，全新篇章以「十二完美」華麗展開，推出12道林口限定料理，呈現獨一無二的美味饗宴。

首先以〈炭烤羊肩排佐阿根廷青醬〉嚴選厚實羊肩排，以新鮮迷迭香與特製調味粉醃製四小時，再以炭火高溫炙烤五至七分熟，鎖住肉汁與香氣，佐上以香菜為基底的阿根廷青醬，濃郁草本氣息與紮實的羊肉完美契合，肉汁與青醬的美味縈繞在嘴邊。

林口三井店以「美術館」為靈感。

〈鮑魚磯煮白玉〉則以清酒、味醂與醬油慢火細煨，使鮑魚入味鮮嫩，搭配以柴魚高湯燉煮至軟嫩的白蘿蔔，最後淋上柴魚芡汁，鹹香交融、回味無窮。

〈雪蟹旬味湯〉則以魚骨高湯為底，融入味噌的醇厚與肥美雪蟹腳的鮮甜，豆腐滑嫩、蟹香四溢，灑上蔥花更添清新香氣。以上華麗海陸美饌，平日午餐、晚餐以及假日全餐期皆可享用。

饗食天堂也將林口特產紫薯搬上桌，化身色香味俱全的創意料理，特別以港點推車將心意端上桌，〈紫薯芋絲糕〉綿密芋頭遇上香甜紫薯蒸成糕，以90%的純芋頭及紫薯製作，再淋上以廣式乾臘腸丁、蝦米和蒜酥慢炒的獨門醬汁，微Ｑ帶糯，鹹香層次在口中綻放，香氣撲鼻。

〈蜂巢紫薯肉酥〉是將著名的港點「荔茸鴨」，以老粵菜的手法重新詮釋，將蒸熟的紫薯與芋頭揉合成外皮，將鴨肉內餡改為金沙肉鬆，以獨特的手法將外皮炸至蜂巢狀，炸至金黃酥脆，外酥內香、甜鹹交織的口感讓人欲罷不能。

〈椰香紫薯流金球〉則將林口特產的黃金酥，作為創意發想，將紫薯外皮包裹南瓜、椰奶、起司餡，油炸至金黃微脆，整顆再灑上椰子粉增添風味，入口爆漿的驚喜滋味，在饗食天堂也能吃到地瓜球。

〈紫薯福粿球〉以客家菜包為創意發想，紫薯外皮包裹白蘿蔔絲、栗子碎與炸豆包內餡，加入一點糯米粉使炸後的口感像湯圓一樣Q 彈，最後撒上南瓜籽仁點綴，成為傳統與現代風味巧妙融合的甜鹹料理，4道紫薯創意料理全餐期皆可享用。

甜點部分，〈烏龍茶韻提拉米蘇〉主廚親尋林口在地珍品——龍壽茶，茶湯金黃透亮、清香撲鼻，將茶湯融入提拉米蘇之中，以茶入甜，層層堆疊出柔滑口感與淡雅茶香，表層再撒上茶粉點綴，甜而不膩、清新怡人，使提拉米蘇帶有濃郁茶香，是專屬饗食天堂林口三井店的限定口味。

而饗食天堂最受歡迎的經典甜點〈饗食小夥伴人形燒－草莓卡士達〉也推出限定版，內餡有草莓顆粒口感、奶香帶有優格的酸甜風味，口感香濃可愛滿分。

饗食小夥伴「波仔」、「孔妞」。

此外，「十二完美」限定饗宴還囊括〈梅汁醬燒排骨〉、〈黃金海鮮起司球〉、〈南瓜鮮蝦沙拉〉等多道精緻佳餚，全餐期均可品嚐。

WING STARS台鋼雄鷹啦啦隊女神「一粒」與「妡0」。

「饗食天堂林口三井店」以「美術館」為靈感，打造「可品味」的藝術空間，分日式、中式及西式三大展區，透過不同的材質與工藝細節，詮釋文化之美。

在這些「展館」中，受到大小朋友喜愛的「小夥伴」們，巧妙地藏身在角落、牆面之中，增添用餐中的童趣與互動感，無論是親子家庭、親友相聚或情侶約會，都能在這裡細細品味與享受屬於自己的歡聚美好盛宴！

開幕期間，只要內用單筆消費滿額且追蹤品牌社群IG帳號，更可獲得限量「超萌小禮物」，邀請饕客一起共享歡慶美好的相聚時刻。

開幕當天，人氣爆棚的WING STARS台鋼雄鷹啦啦隊女神「一粒」與「妡0」化身一日店長，活力四射的舞蹈瞬間點燃現場氣氛，彷彿整個餐廳都在跟著節拍跳動。

「一粒」與「妡0」更攜手主廚演繹「饗食天堂十二饗宴秀」，將12道限定料理逐一呈現，每一道都像藝術品般誘惑著味蕾。幸運粉絲還能獲得女神親自上菜的VIP待遇，近距離感受散發粉紅泡泡的美食饗宴！

【Info】

饗食天堂林口三井店

地址：新北市林口區文化二路一段123號2樓

網址： https://www.feastogether.com.tw/

電話： (02)2609-1616

饗食天堂價目表

星宇航空宣布開航宮古島！提早預訂享度假飯店8折優惠價

》https://www.mook.com.tw/article/38949