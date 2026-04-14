饗饗微風信義店火警疏散312人 業者致歉祭「3補償方案」

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饗饗微風信義店昨發生火警。（圖／饗賓集團提供）

於台北市信義區微風信義46樓的饗饗13日上午發生火警，所屬饗賓集團第一時間發布聲明致歉，並於傍晚公布3項補償方案，針對受影響顧客提供後續安排。

據了解，火警發生於餐廳鐵板區上方天花板。業者表示，當日中午11時30分開餐後不久，工作人員即發現異常，隨即進行滅火並同步啟動疏散機制，於11時40分前完成所有顧客與員工撤離。

台北市消防單位於11時26分接獲通報後，立即派出指揮車4輛、消防車17輛、救護車5輛及67名人員前往處理。現場共疏散312人，其中男性159人、女性153人。初步研判，起火原因疑似為廚房油煙管燃燒所致，現場濃煙瀰漫，但火勢未擴大延燒，並於11時45分撲滅。

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事件發生後，饗賓集團公布3項補償措施：

1、當日中午已到店但未用餐顧客，可依原訂位人數再次回店用餐，並由業者全額招待餐費。

2、已到店但改至其他品牌用餐者，將致贈每人1張價值1000元的「饗饗餐飲邀請券」。

3、受影響的下午與晚餐顧客，將協助安排至其他分店或品牌用餐，並同樣提供每人1張1000元餐飲邀請券。

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