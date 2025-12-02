饗饗、旭集撐不住！人氣Buffet明年喊漲？ 漢來、欣葉這麼說⋯

生活中心／賴俊佑報導

饗賓宣布旗下饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂明年元旦起調漲價格。(圖／饗賓集團提供）

饗賓餐旅集團日前宣布旗下饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂明年元旦起調整部分餐期價格，其他人氣Buffet是否跟進調整價格？漢來美食以及欣葉國際餐飲集團皆表示「目前都沒有價格調整的計畫」。

漢來旗下超難訂位人氣Buffet島語沒有調漲規劃。(圖／漢來美食提供)

饗賓旗下5大人氣Buffet明年喊漲 漢來、欣葉不跟進

饗賓餐旅集團因應各項營運成本的提升，旗下5個Buffet饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂明年1月1日起調整價格，饗饗、旭集、URBAN PARADISE除平日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲100元；果然匯除假日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲30元；饗食天堂各餐期皆調漲30元。

其他人氣Buffet是否跟進調整價格？漢來美食表示，「島語和漢來海港目前都沒有價格調整的計畫」，旗下有欣葉日本料理、NAGOMI 的欣葉國際餐飲集團也表示沒有調整價格計畫。

NAGOMI、欣葉日本料理目前沒有調漲規劃。(圖／欣葉國際餐飲集團提供)

漢來海港SOGO敦化店熄燈 朵頤、果然匯北車展店

今年剛滿10週年漢來海港SOGO敦化店，因百貨遠東SOGO敦化館租約到期，將同步於12月14日結束營業，即日起至12月12日，平日持4張漢來海港敦南店餐券至SOGO敦化店用餐，可享「5人同行1人免費」；另外持有SOGO敦化店餐券，仍可到全台海港分店使用。

饗賓集團旗下2大人氣BUFFET朵頤餐廳Doricious、果然匯將進駐新光三越台北站前店13樓，預計今年底前開幕，朵頤主打海陸主餐千元有找，還能享用沙拉、熟食、甜點，果然匯將成為北車素食愛好者的新選擇。

