饗饗、旭集調漲100元！饗賓集團５大Buffet全新價位，「這天起」調價前衝一波

快把握漲價前吃一波！近期饗賓餐旅集團宣布，2026年元旦起，旗下５大Buffet品牌將正式調整價格，包含饗食天堂、果然匯、饗饗、旭集，以及今年開幕就大受好評，因此一位難求的URBAN PARADISE，食尚小編本篇一次整理價位給大家，趁著年底聚餐潮，不妨趁這段時間提前安排，把心目中的最愛餐廳先約起來！

饗食天堂：全餐期調整30元

全台擁有12間門市的「饗食天堂」，此次全時段統一調漲30元，屬５大品牌中調幅最小者。平日午餐將從898元調整為928元，下午餐由728元調整至758元，晚餐則由998元提升至1,028元；假日餐期亦同步調整30元，包含午餐從998元調至1,028元，下午餐從898元調至928元，晚餐則由1,098元調整為1,128元。

▲全台擁有12間門市的「饗食天堂」，此次全時段統一調漲30元。（圖片來源：饗賓集團）

▲「饗食天堂」包含日式烤炸物、現做握壽司、港點、海鮮、披薩等豐富料理吃到飽。（許瑋芯 攝）

果然匯：調漲30元、下午餐維持不變

主打蔬食料理的「果然匯」同樣自元旦起調整價格，多數餐期上調30元。平日午餐與晚餐由608元調整至638元；假日午餐與晚餐從688元提升到718元。值得一提的是，假日下午餐維持不變。

▲「果然匯」同樣自元旦起調整價格，多數餐期上調30元。（圖片來源：饗賓集團）

果然匯插旗台北車站

「果然匯」主打熱炒、烤物、甜點到飲品通通吃到飽，原本全台有５家分店，分別是台北天母店、板橋遠百店、桃園統領店、竹北遠百店、高雄夢時代店，有消息指出，台北車站新光三越站前店13樓將開出新據點，預計12月底前亮相！

▲「果然匯」主打熱炒、烤物、甜點到飲品通通吃到飽，有消息指出，台北車站新光三越站前店13樓將開出新據點。（許瑋芯 攝）

饗饗、旭集、URBAN PARADISE：多數調整100元

定位較高端的「饗饗」「旭集」及新品牌「URBAN PARADISE」此次皆同步調整部分餐期價格。除平日下午餐維持1,090元不變外，其餘時段均調整100元。平日午餐將從1,390元提升到1,490元，晚餐則從1,690元調整為1,790元；假日午餐則由1,690元調至1,790元，假日下午茶由1,390元調整至1,490元，而晚餐則從1,990元提升至2,090元。

▲「饗饗」「旭集」及「URBAN PARADISE」此次皆同步調整部分餐期價格。（圖片來源：饗賓集團）

旭集插旗台中大遠百

台中的朋友也有福啦！有網友發現，頂級日式Buffet「旭集 和食集錦」悄悄進駐大遠百８樓，即使還沒正式開幕，消息一傳出仍讓不少網友直呼「終於等到了」！更驚喜的是，同一層樓還能吃到同集團的「饗泰多」泰式餐廳，目前已經圍起來動工裝修中，大家可以好好期待！

▲店內提供每日現流海鮮，匯集來自各地的海鮮，日本空運來台、台灣每日現流、澎湖漁港新鮮直送通通有。（許瑋芯 攝）

▲饗賓集團旗下的吃到飽餐廳「旭集和食集錦」主打日式料理吃到飽，餐點選擇相當多樣。（王舒暐 攝）

饗賓餐旅

時間：週一至日11：00～21：30（依各家門市公告為準）

