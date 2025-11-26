饗饗INPARADISE推新菜！聯手《紅蝦評鑑》名廚獻上4道料理，「帕達諾起司義大利麵」必吃

高空吃到飽buffet「饗饗INPARADISE」在年末之際帶來全新企劃，以「一餐區、一名店」的概念，將在每年推出兩次主題饗宴，深度邀請一位主廚、聚焦一個國家，將世界的味道化為饗饗餐桌上的饗宴，首波以「味旅・義大利」揭開序幕，重磅找來米蘭名廚Enrico Negrini打造4道料理。

Enrico Negrini是誰？

Enrico Negrini曾任職於英國米其林二星餐廳四季莊園酒店 Le Manoir aux Quat’Saisons（Raymond Blanc 主廚），現任 Divino 餐飲集團 行政主廚。 旗下餐廳多次榮獲義大利權威美食指南《Gambero Rosso》（國際紅蝦評鑑）一叉評級，這次與「饗饗INPARADISE」合作的料理，帶著明顯的義式DNA，以義大利南北風土為靈感，從清爽的北海道扇貝前菜、溫潤的獵人燉雞、經典的帕達諾起司義大利麵，到浪漫收尾的提拉米蘇，打造一場兼具經典與創新的味覺嘉年華。

「饗饗INPARADISE」X Enrico Negrini聯名料理

這次聯名料理將分別在「豐大海」、「旬巧原」、「大快地」、「甜田」呈現，其中「北海道扇貝佐澄清番茄湯」這道前菜在「豐大海」區供應，以低溫手法烹調北海道扇貝，保留細膩鮮甜與海洋旨味。澄清番茄湯經24小時精煉，凝聚果香與酸度的純粹平衡，最後以酥炸酸豆與黑橄欖點綴。

「獵人燉雞」靈感來自秋冬的北義皮埃蒙特（Piemonte），以香煎雞腿結合牛肝菌與蔬菜慢火燉煮高湯，濃郁的菌菇香氣與的泥土氣息交織，這道料理溫暖、厚實，象徵旅程從北方的群山出發。而「帕達諾起司義大利麵」則是選用熟成18 個月的帕達諾乾酪（Grana Padano），以精餾伏特加高溫燒融，使起司在熱度中自然乳化，均勻包裹義大利麵，並撒上現刨乾酪與現磨黑胡椒。

甜點「提拉米蘇」以巧克力蛋糕浸潤濃縮咖啡，層疊馬茲卡朋奶油與現刨苦甜巧克力。現場由秀廚依客人需求添加酒精濃度40%的義式白蘭地Grappa，可選擇不加或增量。第一站「味旅・義大利」只到2026年2月28日，趕快把握時間訂位！

饗饗INPARADISE全新企劃【世界的饗饗| 味旅 義大利】

活動日期：2025年11月19日 至 2026年 2月28日

饗饗信義店：台北市信義區忠孝東路五段68號46樓

饗饗新莊店：新北市新莊區思源路555號39樓





