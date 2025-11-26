饗饗INPARADISE推新菜！聯手《紅蝦評鑑》名廚獻上4道料理，「帕達諾起司義大利麵」必吃
高空吃到飽buffet「饗饗INPARADISE」在年末之際帶來全新企劃，以「一餐區、一名店」的概念，將在每年推出兩次主題饗宴，深度邀請一位主廚、聚焦一個國家，將世界的味道化為饗饗餐桌上的饗宴，首波以「味旅・義大利」揭開序幕，重磅找來米蘭名廚Enrico Negrini打造4道料理。
Enrico Negrini是誰？
Enrico Negrini曾任職於英國米其林二星餐廳四季莊園酒店 Le Manoir aux Quat’Saisons（Raymond Blanc 主廚），現任 Divino 餐飲集團 行政主廚。 旗下餐廳多次榮獲義大利權威美食指南《Gambero Rosso》（國際紅蝦評鑑）一叉評級，這次與「饗饗INPARADISE」合作的料理，帶著明顯的義式DNA，以義大利南北風土為靈感，從清爽的北海道扇貝前菜、溫潤的獵人燉雞、經典的帕達諾起司義大利麵，到浪漫收尾的提拉米蘇，打造一場兼具經典與創新的味覺嘉年華。
「饗饗INPARADISE」X Enrico Negrini聯名料理
這次聯名料理將分別在「豐大海」、「旬巧原」、「大快地」、「甜田」呈現，其中「北海道扇貝佐澄清番茄湯」這道前菜在「豐大海」區供應，以低溫手法烹調北海道扇貝，保留細膩鮮甜與海洋旨味。澄清番茄湯經24小時精煉，凝聚果香與酸度的純粹平衡，最後以酥炸酸豆與黑橄欖點綴。
「獵人燉雞」靈感來自秋冬的北義皮埃蒙特（Piemonte），以香煎雞腿結合牛肝菌與蔬菜慢火燉煮高湯，濃郁的菌菇香氣與的泥土氣息交織，這道料理溫暖、厚實，象徵旅程從北方的群山出發。而「帕達諾起司義大利麵」則是選用熟成18 個月的帕達諾乾酪（Grana Padano），以精餾伏特加高溫燒融，使起司在熱度中自然乳化，均勻包裹義大利麵，並撒上現刨乾酪與現磨黑胡椒。
甜點「提拉米蘇」以巧克力蛋糕浸潤濃縮咖啡，層疊馬茲卡朋奶油與現刨苦甜巧克力。現場由秀廚依客人需求添加酒精濃度40%的義式白蘭地Grappa，可選擇不加或增量。第一站「味旅・義大利」只到2026年2月28日，趕快把握時間訂位！
饗饗INPARADISE全新企劃【世界的饗饗| 味旅 義大利】
活動日期：2025年11月19日 至 2026年 2月28日
饗饗信義店：台北市信義區忠孝東路五段68號46樓
饗饗新莊店：新北市新莊區思源路555號39樓
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 【Threads上紅什麼】7-11日本冰品必買清單！IG洗版王、森永可麗餅...價格＆口感一次看
其他人也在看
中國客減少！北海道依舊人滿為患 業者：有很多台灣旅客來
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導中國外交部領事司14日以「在日中國公民安全環境持續惡化」為由，呼籲中國公民「暫時避免前往日本」，宣布至今已超過10...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中壢咖啡廳｜咖啡配滷味 走進賣控肉飯的咖啡廳「純然餐飲部」 一嚐令人安心家常味道
在咖啡廳吃控肉飯，會是什麼體驗？最近，一家無意間發現的中壢咖啡廳成為我的心頭好！「純然餐飲部」將台式家常味與咖啡文化做結合，不只餐點美味、冷氣夠涼、價格經濟實惠等因素之外，店主夫婦隨和又不隨波逐流的性 […]民生頭條 ・ 1 天前
超商首度「大閘蟹現蒸服務」！加39元現場開吃 還有免費現烤牛排
【記者莊偉祺／台北報導】超商也能現場吃秋蟹了！7-ELEVEN宣布，於Fresh門市開賣大閘蟹，更首度有「大閘蟹現蒸服務」，購買大閘蟹後加購39元，可在專屬客席區享用現蒸大閘蟹，另有「免費現烤牛排服務」。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前
高顏值又好實用的「洗沐禮盒」總整理！最便宜64折就能入手，超適合當交換禮物！
蕾莉歐｜玫瑰香緹禮盒玫瑰香緹禮盒以大馬士革玫瑰為軸心，香氣細緻柔和，有著清晨花瓣剛展開的柔軟質地。沐浴乳泡沫輕盈，護手霜延展性佳，不黏手又能留住淡淡花韻，加上柔膚沐浴球，整體散發一種安靜的優雅。這組特別適合喜歡自然花調、不愛厚重香味的人，柔美卻不張揚的氣...styletc ・ 23 小時前
2025下半年聯名盤點：FILAｘ飛天小女警、Gapｘ怪奇物語、PAZZOｘHELLO KITTY......讓人忍不住全部收藏
今年最值得關注的，就是那些成功把童年情懷和流行文化重新混搭的合作。從飛天小女警、哈利波特到Hot Wheels、HELLO KITTY等等，每一款都來勢洶洶造咖 ・ 5 小時前
11月韓國話題彩妝一次看！SOMI情緒腮紅、GD愛貓聯名彩妝通通有
rom&nd × ZO&FRIENDSGD 愛貓宇宙太可愛，這波聯名真的讓荷包大失血！由 GD 權志龍親自打造的原創角色宇宙「ZO&FRIENDS」，集合了外冷內暖的雲朵貓 Zoa、愛講話卻萌得讓人無法拒marie claire 美麗佳人 ・ 16 小時前
法乾酪越鰻片 邊境查驗不合格
記者傅希堯∕台北報導 食藥署25日公布本週邊境檢驗違規名單，東遠國際報驗的兩批自法國…中華日報 ・ 10 小時前
《怪奇物語》最終季開播倒數！顛倒世界入侵時尚圈：GETCHI、Gap、New Era三大聯名同步開搶
GETCHIX《怪奇物語 STRANGER THINGS 》台灣限定聯名系列時尚選物品牌GETCHI 攜手 Netflix 熱門影集《怪奇物語 STRANGERTHINGS 》推出台灣限定聯名系列，以影集最終季為靈感，將顛倒世界的經典元素與時尚設計融合，為粉絲打造能夠日常著用的「怪奇風格」。本次聯名...styletc ・ 1 天前
ATINY必收！盤點 ATEEZ 成員私下愛用香水，同款收藏清單一次看
2018 年以強烈舞台魅力出道的 ATEEZ，一路從「怪物新人」到現在穩坐第四代男團的舞台王者位置，在舞台上，8 位成員總能瞬間合體成一股爆發力，把現場氣氛炸到最高點，他們的音樂風格也非常鮮明，每次回歸都以更猛烈的形象亮相，但成員們私下的個marie claire 美麗佳人 ・ 16 小時前
揭解放軍在「甲午戰爭遭日殲滅處、自家漁民生計海域」軍演！汪浩酸：如同法軍在滑鐵盧反英演習
汪浩並說，更荒唐的是，演習封鎖的並非真正涉及中日軍事互動的區域，而是中國自家漁民最重要的生計海域。渤海、黃海漁場一旦封海，漁民即刻零收入...放言 Fount Media ・ 1 天前
海大海洋永續論壇 聚焦離岸風電實務技術應用
國立臺灣海洋大學（下稱海大）本（十一）月廿四日在人文大樓畢東江博士國際會議廳舉辦「海洋永續論壇：離岸風電實務經驗與管理」，論壇聚焦臺灣能源轉型與海洋永續的重要發展議題，吸引產官學界及校內師生逾百人與會，其中約有四十名校外專業人士與高階主管，包括中華海員總工會理事長葉慶榮及該會祕書處處長黃洪齊、裕民風能航運股份有限公司執行長林中行及李國良船長、丹麥商風鐸有限公司台灣分公司營運經理蔡松益等。海大校長許泰文致詞中表示，海大是以海洋科學、航運及海洋能源作為核心領域的頂尖國際大學，長期致力推動海洋專業人才及永續人才培育。他強調，離岸風電是一個高度跨領域的產業，期望透過本次論壇，讓學生更深入瞭解離岸風電開發、建設與維運等議題，藉由業界資深講者分享最新產業趨勢與第一線實務經驗，不僅提出 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
洪申翰直播談政績！ 網友問「周休三日」沒回
勞動部長洪申翰上任一周年，難得開直播跟網友聊天，但聊到去年北分署的罷凌案，洪申翰更是一度微哽咽，強調這是他想努力修法的動力，不過面對網友提問＂周休三日＂他怎麼看，洪申翰沒有正面回應，而台北產業工會理事長鄭力嘉認為，或許部長還在整合各方意見。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
海象不佳東石漁船擱淺 海巡49分鐘成功救援
嘉義縣東石近海昨天（25日）下午發生漁船擱淺事件，所幸海巡船艇及時趕到，僅費時49分鐘就平安救回受困漁民。 海巡署第四岸巡隊表示，昨天下午2點15分，東石安檢所值班人員透過港區監視系統，發現一艘中廣新聞網 ・ 4 小時前
漂髮前必看！5種「不適合淺色髮」的外貌類型，染錯小心顯黑又顯老
秋冬就是奶茶色、奶茶灰、榛果灰棕等「淺髮色」的主場，不過在衝動預約漂髮之前，先等等！不是每個人都適合染淺髮色。髮色一旦挑錯，不只會讓臉垮、髮質崩，甚至還可能讓整個人看起來沒精神。這篇就幫大家整理出「8種不適合染淺髮」的外貌特徵。染髮前先幫自己做個小檢查，避開地雷色，讓改變髮色真的變成加分項！BEAUTY美人圈 ・ 7 小時前
公益環保熱潮！黛珂、fino、G-SHOCK 聯手守護女性健康、LUSH護地球最極致！最美限量組合一次看
今年三大品牌──黛珂 DECORTÉ、fino、G-SHOCK，以不同形式響應公益：從心靈陪伴、疾病教育，到實際捐款與倡議串聯，都細緻而動人。而永續品牌 LUSH 也以環保聖誕系列讓善意延伸至世界與地球。1.DECORTÉ 黛珂：紫絲帶公益行動：以溫柔重建力量，以美陪伴重...styletc ・ 1 天前
美到捨不得用！2025年末「珍藏級蜜粉」Top 6：黛珂蝴蝶浮雕、BB愛麗絲聯名、嬌蘭星星球、NARS月光粉餅…錯過會後悔
BOBBI BROWN 愛麗絲夢遊仙境 輕隱毛孔柔焦蜜粉餅【必買理由：毛孔隱形魔法 x 夢幻聯名】 迪士尼控必收！粉體壓印愛麗絲跌入兔子洞的經典畫面，黑金外盒夢幻又時髦。超微粉體科技能完美隱形毛孔瑕疵，添加水楊酸與酪梨精粹，智慧控油又保濕。一拍恢復底妝乾淨透亮，是兼...styletc ・ 1 天前
Super Junior隊長利特驚喜亮相！大秀「光滑裸肩」分享面膜極致保養法
Super Junior隊長利特驚喜現身台北！為代言品牌出席活動，親切分享自己的保養法～利特不但現場示範如何將面膜用到極致，還秀出了發光的肩膀肌膚引起全場尖叫！造咖 ・ 1 天前
要飛日本看過來！羅一鈞提醒：日本流感瀕高峰「出國記得打疫苗」
疾管署署長羅一鈞今（25）日提醒，日本流感疫情正快速升溫，「快要達到高峰了！」，目前預估高峰落在耶誕節前後，計畫出國過節的民眾務必要先完成流感疫苗接種，以確保足夠保護力。太報 ・ 1 天前
《2025台灣樂活永續論壇》：科技×旅宿×金融×運輸跨界集結，揭示台灣永續旅遊新未來
因應台灣高齡化社會趨勢，雄獅旅遊於2018年推出樂齡品牌「大人囝仔聚樂部」並廣受好評。為慶祝成立七週年，雄獅今（25）日不僅頒發旅遊玩家獎項、表揚最佳供應商，更舉辦《2025台灣樂活永續協會論壇》，邀集科技、旅宿、金融、運輸四大產業，共同擘劃永續旅遊的共好時代。欣傳媒 ・ 1 天前
中國客不來日本也不慌 北海道店家：台灣人很多
日本北海道三天連假迎來大量旅客，即便中國政府日前呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿 10 天，但熱門景點依然擠滿人潮，函館朝市商家更直言，「幾乎沒有受到影響」，更說明顯感受到台灣旅客增加。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前