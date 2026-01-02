饗A Joy最強不是龍蝦？他吃完Buffet被１物驚豔到，全場點頭：真的超好用

吃到飽餐廳最讓人驚豔的不一定是美食，有時候意想不到的小物反而更令人印象深刻。知名Buffet「饗A Joy」以豐富的高檔料理聞名，即使晚餐價格每人3,880元加10％服務費，仍吸引許多老饕前往品嘗。然而，一名女網友近日用餐後發現，店內提供的原子筆竟然比龍蝦更讓她驚豔，直呼寫起來絲滑順手，引發網友熱烈討論。

饗A Joy筆超好寫

一名女網友日前在Threads平台分享影片，影片中可見，有個人拿著筆在白紙上寫下「這支筆也太好寫了吧！」展現原子筆書寫的流暢度。而原PO也驚呼：「不可能吃完饗A Joy，最驚豔的不是龍蝦，而是這支筆。」



網友對筆的好評不斷

貼文曝光後，立刻掀起討論熱潮，網友紛紛留言附和，「超級同意，吃２次家庭聚餐，總共收集了５支筆」「之前公司員工旅遊在這家吃，我還逐桌拿筆，真的很好寫，已經用掉１支了」「我們這桌４人只有１支筆，被我拿走了，真的很好寫，有質感又輕巧」。

廣告 廣告

部分網友遺憾錯失機會

不過也有不少網友表達遺憾之情，後悔當初用餐時沒有注意到這個小細節，「我會為了這個筆去吃」「什麼！我吃的時候竟然不知道有筆可以拿」「竟然有這麼好用的筆，上次去吃沒拿到」。

看更多：全台最頂級Buffet！「饗A Joy」3.5小時爽嗑300道料理，８大餐區全開箱

饗A Joy筆的缺點

同時，也有使用過的網友分享注意事項，「很好寫，不過我放在包包大漏油，內裡全變成黑色了」「用了一陣子覺得會漏，最好不要放在包包裡面」「我左手用這支筆都會斷水，屢試不爽」「雖然真的很好寫，但我用一陣子覺得水會漏，不喜歡」「真的超好寫！結果放包包頭斷掉了」。

▲饗A Joy提供多種餐點，包含現煎龍蝦。（王舒暐 攝）

更多食尚玩家報導

2026行事曆（115年）出爐！９個連假請假攻略，過年１招爽放16天

羽絨外套怎麼洗？達人曝「１招」乾淨又能快速恢復蓬鬆，不必再花錢送洗

2025寶雅熱銷TOP10！「第１名」20元就能入手，每６秒賣出１件

好市多新品零食超夯！「精品餅乾」43元開吃，網友：不甜順口、吃完再搬１箱



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章