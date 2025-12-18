饗A Joy最頂不是龍蝦？老饕狂讚「這1物」必拿 狂掃5個回家

生活中心／朱祖儀報導

網友發現饗A Joy提供的原子筆很好用。（示意圖／資料照）

「饗A Joy」被譽為台灣Buffet天花板，不少民眾會在用餐時間享用高檔食材。但一名網友表示，去吃完之後，讓她最印象深刻的不是高級食材，而是店內提供的原子筆。不少人看了也認同表示，「非常好寫！後悔只拿1支！」

原PO在Threads發文表示，自己去饗A Joy用餐完之後，最驚豔的不是龍蝦，而是店內提供的筆。她還拿著筆在紙上試寫，「這隻（支）筆也太好寫了吧！」

不少曾去用餐的顧客表示，「非常好寫，但都不給一人一支好可惜」、「真的！我們一桌4人只有一支筆，被我拿走了～真的好寫有質感又輕巧」、「筆超好用！我還特地帶到美國，真的超好寫」、「這個筆真的超好寫！寫字時有嚇到！然後現在被我收藏在抽屜裡哈哈 捨不得寫」，甚至有人拿了5支回家。

但也有人透露，「很好寫，結果我放在包包大漏水，搞得我整個包包內裡全變成黑色了」、「雖然真的很好寫，但我用一陣子覺得水會漏，不喜歡」、「真的超好寫！結果放包包頭斷掉了。」

