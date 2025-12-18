饗A Joy「最驚豔不是龍蝦」老饕推爆這支筆：必拿

自助餐餐廳「饗A Joy」被譽為台灣Buffet的天花板，老饕時常在社群分享吃哪些高檔餐點最划算，不過一名女網友表示，近日去用餐後，發現店裡提供的原子筆超好用，寫起來順手又絲滑，大讚比龍蝦更讓她驚豔。話題掀起熱烈討論，一票網友也推爆，「真的很好寫」、「我也超愛，每次去一定會拿兩支筆回家」。

一名女網友日前在Threads發文表示，「不可能吃完饗A Joy，最驚豔的不是龍蝦，而是這支筆。」原PO上傳影片，只見她拿著筆在白紙上寫下，「這隻（支）筆也太好寫了吧！」

廣告 廣告

貼文曝光立刻掀起討論，一票網友紛紛留言讚，「超級同意，吃兩次家庭聚餐，總共收集了5支筆」、「之前公司員工旅遊在這家吃，我還逐桌拿筆，真的很好寫，已經用掉1支了」、「我們這桌4人只有1支筆，被我拿走了，真的很好寫，有質感又輕巧」、「看影片就覺得好絲滑」、「我會為了這個筆去吃」。

也有不少網友哀號，「什麼！我吃的時候竟然不知道有筆可以拿」、「竟然有這麼好用的筆，上次去吃沒拿到。」

不過也有網友提醒要小心原子筆漏水，「很好寫，不過我放在包包大漏油，內裡全變成黑色了」、「用了一陣子覺得會漏，最好不要放在包包裡面」、「我左手用這支筆都會斷水，屢試不爽。」

更多中時新聞網報導

段鈞豪愛女看《聖誕五告讚！》直呼喜歡

盧廣仲揭遭霸凌打到瘀青

48歲崔江姬1打4 首戰動作戲