饗A Joy、饗饗跨年場下週搶！最貴5280元被101煙火包圍 島語全滿了
生活中心／賴俊佑報導
歲末歡慶季節到來！饗賓集團搶先公布耶誕節與跨年檔期活動與訂位時程，包含包含全台最高Buffet饗 A Joy、今年甫開幕的URBAN PARADISE、強勢回歸的朵頤牛排Doricious，以及INPARADISE 饗饗、旭集 和食集錦、饗食天堂以及饗泰多，除了現場音樂表演，還有煙火景觀席近距離觀賞台北101煙火，準備手刀訂位，迎接2026年。
饗 A Joy跨年場 可感受被101煙火環繞的震撼
圖/饗賓集團提供位於台北101大樓86樓、被國際旅客評選為「此生必訪」的全台最高Buffet「饗 A Joy」，跨年夜當天除安排爵士樂現場演奏外，最具話題、提供近距離欣賞101煙火的「晚餐二」限定場次，為每人 5,280 元，並採電話預約方式提供席位，跨年夜與耶誕節「晚餐一」場次皆為每人 4,880 元。
黑卡會員自11月10日起優先訂位，金卡會員11月17日起開放，一般會員則自11月24日起可預訂耶誕節餐期，11月30日起開放跨年餐期。
三大人氣Buffet齊登場 耶誕限定甜點、跨年煙火雙享受
「INPARADISE 饗饗」、「旭集 和食集錦」及2025年度鉅獻Buffet品牌「URBANPARADISE」，11月9日、11月16日分別開放黑卡與金卡會員搶先訂位，一般會員則與「饗 A Joy」同步開放預訂。其中「饗饗」微風信義店與精品餐酒Buffet「URBANPARADISE」跨年夜現場，分別邀請爵士樂團與民生電氣潮流DJ Ian演出，打造專屬的節慶派對氛圍。節慶限定菜色部分，「INPARADISE 饗饗」於12月24日、25日推出耶誕限定菜單，包括「爐烤鹿野土雞」、「貝禮詩冬莓可麗露」，以及晚餐限定「手工草莓巧克力」與「璀璨粉紅氣泡酒」；跨年夜則推出限定調酒「星芒」，新莊店更加碼「主廚松露奶油焗烤龍蝦」。精品百匯信義店於跨年晚餐二時段，皆可近距離欣賞101跨年煙火。
「饗泰多」松高店「泰Chill派對」 啤酒無限暢飲迎新年
喜愛泰式料理的饕客也有專屬派對，「饗泰多」松高店於12月31日舉辦「泰Chill派對」，將冠軍月亮蝦餅、黃咖哩軟殼蟹、東北淚之虎、扒飯打拋豬、酸辣海鮮涼拌及爆爽辣炒牛等經典菜色化身Buffet料理，並提供兩款特色啤酒無限暢飲。
活動於當晚21:30入場，於凌晨欣賞101煙火後離場，每人2,188元。12月1日起開放電話與現場訂位，12月15日前完成預訂，用餐當日結帳後再贈200元用餐抵用金，讓跨年夜美食與派對氣氛一次滿足。
「饗食天堂」溫馨登場 耶誕老公公驚喜現身
溫馨迎接耶誕節，國民Buffet「饗食天堂」也推出節慶限定內容，12月24日、25日加碼供應烤雞和耶誕節蛋糕，還有耶誕老公公不定期現身與賓客互動，打造溫馨用餐氛圍。跨年夜台北信義店與高雄夢時代店皆分兩場次舉辦，信義店跨年晚餐每人1,590元，加碼提供「嫩煎干貝佐蘆筍醬」與「Toso微甜氣泡酒」，每位賓客再贈半尾焗烤龍蝦；高雄夢時代店跨年晚餐每人998元，並提供整尾焗烤龍蝦加購價698元。兩店訂位均於11月30日開放。
今年於台南熱鬧開幕的「朵頤牛排Doricious」耶誕及跨年場晚餐，限定供應節慶海陸主餐，以職人手法搭配獨家醬汁，口感豐富。海陸主餐搭配semi-buffet多道美味，每人1,280元。耶誕節及跨年場午、晚餐皆調整為兩時段，午餐一為中午11點半至下午1點10分，午餐二為下午1點45分至3點25分; 晚餐一為下午5點半至7點10分，晚餐二為晚間7點45分至9點25分。
島語2家分店目前11月、12月全滿
漢來美食旗下超難訂位人氣Buffet島語以及漢來海港，每月1日開放後2個月的訂位，漢來美食表示，目前島語南港、高雄2家分店直到明年1月底的訂位全滿，漢來海港全台聖誕跨年的訂位，目前約5成滿，依據往年狀況這2個節慶的訂位都要到12月才會有比較多人預訂。
