「饗A Joy」X 台灣藝術家陳聖文打造限時特展！地瓜草仔粿、肋眼牛排佐煙燻紫薯新料理登場

台灣最奢Buffet「饗A Joy」在年末再度迎來「藝術家季」，這次邀請擅長編織、刺繡與再生工藝的台灣藝術家陳聖文，以「永續」為題，呈現名為〈採花 Gathering Blossoms〉的限時特展。

在「饗A Joy」用餐空間裡，陳聖文以布料、金屬、膠膜與緞帶等媒材，打造出結合牡丹、蘭花、向日葵與梅花意象的超現實花園，可以看到放大比例的花朵綻放於大廳入口處，與多物種植栽情境空間互為呼應，以鮮豔色彩與奇幻質地營造夢境般的沉浸體驗，映照出台灣文化的多樣能量。

而桌上裝置則延續「花卉」為靈感，運用回收塑膠瓶抽絲再製成透明纖維，透過 3D 列印化為花瓶容器，並搭配 CN Flower的選花共同呈現。

此外，就連菜單也融入陳聖文的童年記憶，特別以「地瓜」為料理發想推出兩道料理，其中甜點〈地瓜草仔粿〉 以地瓜葉汁與油蔥酥揉進外皮，包入台農57號黃地瓜的內餡，陳聖文說：「我特別喜歡地瓜，從夜市的地瓜球到奶奶煮的地瓜麻芛湯，這份柔軟又帶甜的滋味，幾乎貫穿了我的成長記憶。」

而〈炙烤肋眼牛排佐煙燻紫薯〉則以墨西哥料理為靈感，結合台灣風土氣息，轉化為充滿暖意的冬季風景。油花細緻的爐烤肋眼牛排，搭配有著煙燻香氣的台農 73 號紫地瓜泥，與日式柚子汁調和的柑橘酸奶帶出明亮酸韻，再以芝麻、二荊條與花椒熬製的辣油收尾，層層辛香中透出節慶般的熱度。

這次更同步推出「寶島臻選餅乾禮盒」，節慶限定禮盒延續〈採花 Gathering Blossoms〉的概念，從藝術家的作品中擷取花卉與贈禮意象，轉化為可品嚐的「味覺風景」，內含台灣造型的「TAIWAN 小綠葉芝麻曲奇」、101建築造型的「TAIPEI 101 辣起司曲奇」以及「覆盆子草莓馬林糖」等，售價1,280元。

「饗A Joy」X 藝術家陳聖文

活動日期：2025年12月1起至2026年2月28日止

活動地點：110台北市信義區信義路五段7號86樓

訂位網址

