首主持中常會 鄭麗文兼任國民黨革實院長

國民黨十二日下午在中央黨部舉行國父誕辰一六０週年紀念活動，黨主席鄭麗文（右三）率領眾人在國父孫中山像前一同高喊口號。（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨主席鄭麗文十二日首次主持中常會，並宣布兼任革命實踐研究院院長。鄭麗文表示，將秉持當年國民黨創辦革實院的精神，重拾核心理念、中心思想，強化黨員論述能力，也喊話新進黨員到革實院上課，她會親自授課。

國民黨下午召開中常會，會中通過一級主管人事案，包括立委吳宗憲擔任文傳會主委、張雅屏接任考紀會主委兼大陸事務部主任等，其中革實院院長由鄭麗文兼任，最引人矚目。

鄭麗文在會中指出，這是她上任後首次主持中常會，會議最主要是要通過一級主管相關人事，包括她親自兼任革命實踐研究院院長。

鄭麗文指出，對於上任後四面八方黨員主動回黨，她很感動也希望所有新進黨員都能到革實院上課，由她親自授課，希望革實院重新成為國民黨員受訓、理解中心思想、與時俱進，與現實環境充分結合，讓黨員未來在各自領域以及人際網路中，成為國民黨所代表的價值、思想重要的傳播者。

談到一級主管人事案，鄭麗文提及，希望未來並肩作戰、團結一致，贏得二０二六年選舉，在二０二八年順利的政黨輪替、重返執政。

另，在中常會開始前，國民黨先舉辦國父誕辰一六０週年紀念日活動，邀多位年輕網紅到場表演，鄭麗文也與副主席季麟連、秘書長李乾龍等黨務主管與會，並帶領與會者向國父孫中山像獻花致意，高唱「總理紀念歌」。

鄭麗文致詞表示，國民黨不忘初衷、追求理想，絕不退卻，不瞻前顧後，堅持到底才能夠感動年輕人，也才能夠真正贏得年輕人的心。

鄭麗文強調，天下為公的理想，不是天邊遙不可及的彩虹，而是在一步步的堅持，逐漸的實踐。不只要帶來二千三百萬人美好的未來、兩岸的和平，甚至是帶來人類和平、大同，這不是幻想或夢想，而是每個人努力實踐的目標。