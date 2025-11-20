首亮相！國軍接裝ALTIUS-600M無人機 發射畫面曝

國軍接裝ALTIUS-600M無人機 。（圖／東森新聞）





我軍對美採購的Altius-600M攻擊型無人機，今年八月接裝，經過三個多月訓練後，國防部長顧立雄親自前往視導，見證金屬訓練彈的射擊演練，也象徵國軍無人載具作戰新里程，未來有望強化不對稱戰力。

國軍官兵：「打開射控電腦。」

國軍官兵發射ALTIUS-600M無人機，金屬訓練彈，首度曝光接裝成果。

這款我軍對美採購的MOIN，ALTIUS-600M，是一款攻擊無人機，具備長效滯空，偵查與打擊能力，可用於攻擊戰車、裝甲車輛等地面目標，而對海上登陸艇突擊舟波，也同樣具備高度威脅性。

這回國防部長顧立雄也親臨視導陸軍，無人機訓練中心，戴上VR眼鏡模擬無人機飛行操作，國軍透過科技練兵，持續強化國防戰力，隨著各型無人機陸續接裝，也象徵國軍無人載具作戰能量，足以應對未來作戰型態。

