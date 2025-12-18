首份瘦瘦針台灣人研究出爐！ 平均減重13公斤「肌肉無大量流失」
台灣肥胖醫學會在2025年更新肥胖治療指引，建議BMI達24以上就應開始體重控制。嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光指出，研究顯示BMI超過24時，發生中風、心肌梗塞等心血管重症風險，是正常BMI（18.5至23.9）者的1.7倍，呼籲民眾別再迷信「健康胖」。
周莒光表示,許多民眾仍有「有一點肉比較好」的迷思，認為只超標一點對健康不會有影響。事實上,亞洲族群因體脂肪分布及代謝特性，包括較高的內臟脂肪比例、容易出現胰島素阻抗及較高代謝異常傾向，使得在較低BMI就出現健康風險的情形更為常見。過往研究顯示,BMI每增加1單位,第二型糖尿病等慢性病風險便會跟著上升。
今年美國肥胖周（Obesity Week 2025）發表了一項臨床試驗結果，研究對象為BMI 24至30的過重及輕度肥胖、接受特定GLP-1藥物治療的亞洲族群。周莒光指出，受試者三分之一來自台灣，平均41歲、腰圍95公分，這群人最容易被忽略肥胖問題，且潛藏心血管與代謝風險。
該研究有別於過去以歐美族群為主，是首次發表的台灣人使用減重藥物之數據。周莒光說，在標準化飲食、運動與醫療監測下，使用特定GLP-1瘦瘦針藥物的台灣受試者（BMI 24至27的過重族群）於11個月平均減重超過16%，平均減重13公斤。減重組成分析顯示，高達75.3%為脂肪減少，並沒有如一般人擔心的「大量減掉肌肉」。
周莒光表示，研究結果反映出只要遵循醫囑、正確用藥，配合飲食運動，便可有效減去脂肪、保留肌肉,進而改善代謝健康。傳統以亞洲人標準來看，BMI達24以上算過重，27以上定義為肥胖。名人瘋追「瘦瘦針」，帶來一股減重熱潮，肥胖除了外觀問題，更被視為需要長期管理的疾病。
台灣肥胖醫學會建議，若經過3至6個月未達減重目標，生活習慣調整失敗，可在專業醫療團隊監測使用減重藥物輔助。周莒光強調，減重只是手段之一，成功的減重是建立長期習慣，包括飲食調整、規律運動、生活習慣。針對過重族群，肥胖治療基礎仍以飲食控制與規律運動等為主，再依個人狀況，由專業醫護團隊指導用藥物輔助，有效減脂同時保留肌肉，避免反覆復胖。
延伸閱讀
獨/風景區搭訕「賣青草藥」！新北婦花6萬「吃到險洗腎」
郵局元旦起取消「方便服務」！國際掛號小包郵資限時減免10元
雙歌后登苗栗耶誕城！徐懷鈺歌單有驚喜 彭佳慧美食不藏私
其他人也在看
大家超愛6毒蔬菜流入市場 北市要求下架
大家超愛6毒蔬菜流入市場 北市要求下架EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
建中生赴巴西蓋醫院！ 南美行醫近半世紀 醫治勞工「來者不拒」
巴西聖保羅郊區，有一棟開業5年的嶄新醫院，最多可容納超過200個病床，規模相當於台北市的和平醫院。這座「葉氏醫院」，是由台灣人獨資建立，創辦人「葉倫群」在巴西行醫將近半個世紀，以媲美台灣的醫療水準，服務當地的勞工階級。不過巴西私人醫療保險非常昂貴，因此很多打拼大輩子的台商，不願當子女的負擔，退休後獨自回台灣生活。TVBS特派記者許岱軒、朱光弘來自巴西的深入報導。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是香腸、火腿！台大醫：速食店「2物」是致癌的加工肉品
現代醫學已證實，慢性發炎是疾病、癌症的根源。醫師李建璋表示，哈佛大學在進行一項20年的研究後發現，5款食物會導致慢性發炎，包括油炸食物、精緻穀物、含糖飲料、豬油、加工肉品。他特別提醒，加工肉品除了常聽聞的香腸、火腿外，炸雞塊的雞塊、漢堡肉，都添加人工防腐劑、軟化劑。所以，民眾少碰這食用。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
他得腎臟癌！靠「3招」排身體毒素 醫師認：不是奇蹟
營養功能醫學醫師劉博仁指出，「永遠化學物質（PFAS）」可能從防水防油餐具、刮傷的不沾鍋中攝取，長期累積讓肝腎受損。有位腎臟病患者體內PFAS數值偏高，在聽從建議減少PFAS源頭、調整飲食飲水、保護肝腎功能後，約過一年多，他體內PFAS數值有所下降。劉博仁認為，該患者的案例並不是「短期奇蹟」，而是長期累積下來的成果，排毒不會馬上見效，但可以慢慢下降。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
痛1年半卻查無病因！國三女學霸反覆腹痛跑急診 中醫揭：1體質害的
台中一名林姓國中女資優生，過去一年半期間，反覆出現腹脹與劇烈腹痛，嚴重時不僅痛到冒冷汗、吃不下飯，甚至還會噁心、嘔吐，多次被家人送往急診，但不論抽血、照X光或照超音波等檢查，都顯示正常，醫師只能開立止痛藥短暫壓制症狀。女資優生也曾接受腸胃科藥物治療，但效果有限，腹痛仍反覆來襲，讓女學生對進食產生巨大恐懼，嚴重影響生活品質與學習。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
壞膽固醇超標不想吃藥！他「改變飲食＋運動」月降50％
一名38歲男性透過調整生活習慣，在短短一個月內讓低密度膽固醇從187 mg/dL驟降至90 mg/dL，降幅達50％，成效之顯著讓陳冠任醫師直言從未見過。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
不是6小時！新研究揭「睡眠這時數」是關鍵門檻：少一點都短命
現代人追求健康、長壽。醫師鄭淳予表示，最新研究指出，想活得長壽，睡飽7小時比飲食、運動更重要，且睡眠不足的壽命的負面影響，僅次於抽菸。「這意味，即使人拚命飲控、勤跑健身房，但只睡5、6小時，短命的風險仍高於睡得好的人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬至補對「整年都見效」！開運養生、禁忌一次看 4生肖防血光之災
今年冬至時間在12月21日，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，這半個月生肖牛、馬、羊、豬，要慎防心臟及血管方面的疾病，也要避免參加刺激性及危險運動，導致頭部或身體流血受傷。此外，他也分享食、衣、住、行、育、樂的「冬至」開運養生及禁忌。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
30歲台鐵駕駛驚見「肺部滿天星」 醫嘆：罹癌風險增1.5倍！
一位年僅30歲的台鐵火車駕駛員，因出現咳嗽症狀而就醫接受低劑量電腦斷層檢查，結果竟在肺部發現十幾個肺結節，畫面「密密麻麻的」相當驚人。胸腔內科醫師蘇一峰指出，研究顯示鐵路工作人員罹患肺癌風險是一般人的1.3至1.5倍。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
名醫點名「早餐不碰高脂、碳水、加工肉」 遠離癌王、大腸癌！
根據最新研究顯示，看似平常的早餐選擇暗藏致癌危機。日本癌症權威佐藤典宏（Norihiro Sato）教授指出，長期攝取不當早餐恐增加胰臟癌、大腸癌、肝癌與乳癌等四種癌症風險，他個人多年來堅持避開三大類食物。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
這5種水果竟是血糖殺手！ 西瓜、鳳梨升糖速度最快
國健署雖然提倡「天天五蔬果」，鼓勵民眾每日至少攝取3份蔬菜和2份水果，以補充足夠的維生素、礦物質及膳食纖維，但營養師李婉萍提醒，並非所有水果都適合無限量食用，她特別點名5種升糖速度最快的水果，強調重點在於份量控制。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
腎友小心！醫示警「5超商食物」不要碰：恐昏死、肺水腫
腎臟病患者在飲食上需多小心。腎臟科醫師洪永祥表示，腎代謝功能受損，部分物質難以排出，堆在身體會引發病症，提醒要洗腎的腎友避吃，楊桃製品、高糖食物、高鉀食物、高磷食物、高鈉食物「進超商記住這五大類不要碰。」他解說楊桃製品，裡面的神經毒素無法透過腎臟代謝，恐引發抽搐、昏迷死亡；而高鈉可能引起血壓飆高、肺水腫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
釜山再爆醫療人球！10歲女童遭12家醫院急診拒收 心臟驟停「黃金80分鐘搶命」
這起發生在釜山地區的兒科急症轉院事件，再次揭露了南韓醫療體系的重大危機！1名僅僅10歲的女童，因遭到當地12家醫院急診室拒絕收治，延誤了緊急治療，險些喪命。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
橘子4大優點報你知 這個時間點吃減肥效果好
現值柑橘產季，世界健身World Gym表示，根據「日本旭川醫科大學教授太田嗣人醫師」指出，實驗讓小鼠嗅聞橘子皮，發現小鼠的交感神經被活化、體溫上升，也抑制食慾，體內燃脂效率變高，可能是因為橘子皮的成分檸檬烯（檸檬精油），有促進燃脂的功效，聞一聞橘子皮香味，還能讓人感到放鬆、紓解壓力，橘子的好處可不自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
「1類家常蔬菜」穩血糖、排毒！醫：切完放10分鐘更營養
高麗菜、花椰菜等十字花科蔬菜，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，他建議每天都要吃十字花科蔬菜，其厲害關鍵在於含硫的植化素，有助於啟動肝臟解毒系統、降低慢性發炎與氧化壓力。烹煮時快速汆燙，活性物質才不會流失，還有切好後放置10到15 分鐘再下鍋，讓酵素有時間產生蘿蔔硫素。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
瘦到被懷疑罹癌！江守山：瘦瘦針「猛健樂」並非萬靈丹
肥胖問題日益嚴重，俗稱「瘦瘦針」的猛健樂（Mounjaro）成為減重新寵。江守山醫師提醒，猛健樂原為治療肥胖與二型糖尿病藥物，若僅為改善外型而使用，可能面臨不小健康風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄某飯店爆11人食物中毒…85歲老翁「躺7天了」！衛生局急採檢
開心聚餐怎進了醫院？高雄有一名家屬PO文求助，85歲父親老當益壯，6日到高雄某家飯店聚餐，同場11人回家後出現上吐下瀉等症狀，家父因併發症已躺在醫院7天，抱怨衛生局聯繫不足，「後來已經完全沒消息了」。對此，衛生局今（16）日回應，當天共30人聚餐，11人上吐下瀉，已採集1名發病個案及5名廚工人體檢體送驗中，釐清真相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
壞膽固醇飆高恐致血管阻塞！眼周黃斑、耳垂摺痕是前兆
壞膽固醇過高可能導致血管阻塞，增加心肌梗塞及中風等心血管疾病風險，血管阻塞前身體會出現警訊，包括臉部兩大徵兆：「耳垂出現摺痕」及「眼睛周圍有黃斑」，另外「頭暈、頭脹、脖子緊」也是危險信號。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
國中女腹痛一年半檢查都正常，中醫揭關鍵原因
一名國中女生近一年半來反覆出現腹脹與腹痛，發作時常伴隨冒冷汗、食慾不振，甚至噁心、嘔吐，家人多次緊急送醫。儘管接受抽血、X光與腹部超音波等檢查，結果皆顯示正常，只能暫時以止痛藥緩解，症狀卻一再復發，嚴重影響生活與進食。 家屬表示，女孩曾在一般門診接受腸胃藥治療，但效果有限，長期腹痛讓她對吃東西產生恐懼，也使家人身心備受煎熬。 壓力大、睡眠不足，屬肝氣鬱滯體質光田綜合醫院中醫部主治醫師郭彥碁指出，女孩初診時腹部緊繃，按壓即感脹悶不適，臉色偏蒼白，進一步了解後發現，她長期課業壓力大、睡眠不足、飲食不規律，情緒緊繃，符合中醫所稱的「肝氣鬱滯」體質。 郭彥碁說明，「肝氣鬱滯」可理解為身體氣機運行不順，腸胃功能因此受影響，就像被卡住一般，進食反而加重不適，常見症狀包括腹脹、腹痛、反胃及嘔吐。他強調，這類患者並非腸胃器官病變，而是壓力與作息失衡導致的功能性腸胃不適，因此即使反覆檢查，結果仍可能顯示正常。 中藥調理+生活習慣改善經詳細評估後，郭彥碁為女孩開立疏肝理氣、調和脾胃的中藥處方，同時建議調整生活習慣，包括放慢進食速度、避免冰冷與油膩食物、維持規律作息與穩定情緒。治療僅一週，女孩腹脹與腹痛即明常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
45歲女狂運動半年腰圍沒變 醫揪「壓力荷爾蒙」在作怪
一位45歲女性半年來幾乎天天運動，三餐也很克制，澱粉越吃越少，但體重只掉一點點，腰圍沒變，小腹反而更明顯，還出現晚上特別想吃甜食、半夜醒來、早上起床很累、月經變亂等症狀。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話