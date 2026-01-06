首位中國歸化日本參議員！石平當選2月內遭中共禁入境 驚人原因曝光

記者詹宜庭／台北報導

日本參議員石平僅當選2個月就遭中國列入制裁名單，禁止入境、凍結資產（圖／翻攝畫面）

日本維新會參議員石平今（6日）抵達台灣，展開為期4天的訪問行程。出生於中國、2007年歸化日本的石平，長年以關注中國議題聞名，其反共立場鮮明。2025年7月他當選日本參議院議員，僅兩個月後即遭中國實施制裁，禁止入境並凍結其在中資產，中方指控他在台灣、釣魚台及歷史議題上「散播謬論」，並曾公開參拜靖國神社。

石平是日本維新會參議院議員，是日本史上首位出生於中國、歸化後當選國會議員的政治人物。他於1962年出生於中國四川，早年畢業於北京大學哲學系，1988年前往日本留學，並取得博士學位。2007年，他正式歸化為日本國籍，長年活躍於政壇與媒體圈，專注評論中國議題，對中共體制與對外政策持高度批判立場。

2025年7月，石平以比例代表制當選為日本參議院議員；然而，僅兩個月後，中國外交部於同年9月宣布對他實施制裁，內容包括禁止入境中國、凍結其在中國境內的資產。中方指控石平在台灣、釣魚島（釣魚台列嶼）、歷史等議題上散布「謬論」，並公然參拜靖國神社。對於中國的制裁，石平認為「既令人震驚又可笑」，更痛批是政治鬧劇。他強調，自己在中國沒有資產，也無意前往中國，「中國制裁我，反而證明我的政治活動是正確的，是我的光榮」。

石平今日在印太戰略智庫執行長矢板明夫的牽線安排下訪問台灣，今早抵達台北松山機場，包括台灣基進、台聯黨、台灣國、史明教育基金會等政黨與社團代表都熱烈表示歡迎；台灣國理事長陳峻涵更為石平戴上象徵台日友好的胸章，石平則說，這次在台灣停留4天將全程佩戴此胸章，以彰顯台日友好關係。

石平在機場時受訪也強調，作為日本參議員踏上台灣國土，自己非常高興，也非常激動。中華人民共和國對他進行制裁，禁止他入境中國，但他卻能順利進入台灣，這清楚證明「中華人民共和國與中華民國完全是兩個不同的國家」。他直言，「台灣絕對不是中國的一部分，台灣就是台灣，台灣就是中華民國，與中國沒有一毛錢的關係」，他此行來台，正是為了向全世界傳達「台灣是一個獨立的國家」。

根據規劃，石平將於本週五（9日）與學者余茂春、明居正、楊海英，以及民進黨籍立委沈伯洋共同出席印太戰略智庫2026首場研討會「應該如何與中國打交道？」

