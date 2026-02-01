首位中配入國會！吳思瑤憂國安 李貞秀辦公室嗆：應信法律、別煽動恐懼

民眾黨中配準立委李貞秀。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨準立委李貞秀將於3日就職，她將是台灣第一位中國籍配偶出身的立委，民進黨立委吳思瑤今（1日）指出，李貞秀尚未放棄中國籍這一年間，須服從中國「國家情報」相關法規，同時又是台灣立委，也應奉行台灣的法規包含「國安法」、「反滲透法」等，她提出行政部門應自我把關、立院應重新檢視涉及國安議事規則等因應措施。李貞秀辦公室晚間反擊稱，執政黨若真關心國安，就應相信中華民國的法律制度，而非特別貼標籤在李身上煽動社會恐懼，用話術抹黑。

李貞秀辦公室發文指出，李貞秀是依據《中華民國憲法》及《公職人員選舉罷免法》之正當法律權利及程序產生的立法委員，李的背景正代表廣大新住民在台灣社會中同樣扮演重要的角色。族群背景，絕不應成為政治標靶，也不應被扭曲成「國安風險」。執政黨一方面高喊多元平等，另一方面卻用族群進行政治抹黑，此種語言暴力令人遺憾。出身從來不應成為妨礙投身公共服務的障礙，反而更能成為多元意見的群體心聲。

李辦表示，因此，李貞秀的就任，是台灣民主制度接納多元聲音的成果，多元聲音正是民主自由可貴的實踐，而不是抹黑及貼標籤的工具。

李辦說，依《中華民國宣誓條例》第6條規定，「立法委員將恪遵憲法、效忠國家、依法行使職權」。令人疑惑的是，不論是李貞秀或任何一位立委，就職宣誓誓詞時，恪遵的是中華民國憲法，依據的是中華民國的法律行使職權，並沒有李貞秀與別人不同之情形。

李辦直言，同樣的，就任立委後，行政機關依法行政，依據相關法律及規定受立委監督。不論是李貞秀或行政機關，都是遵循中華民國的法律行事。為何是李貞秀依法就任前，吳思瑤就能未審先判指涉李貞秀委員的質詢、索取資料或是相關會議，會讓行政機關跟立法院議事產生國安問題？這是在對中華民國體制及法律沒自信的發言嗎？

李辦強調，台灣是依法行政的國家，若有關國籍與國安的疑慮，都有明確的法律規範。執政黨若真關心國安，就應相信中華民國的法律制度，而非特別貼標籤在李貞秀身上煽動社會恐懼，用話術抹黑，這才是真正危害社會信任與民主根基的作為。

李辦指出，李貞秀會依循民眾黨堅守民主、法治、多元、共融的核心價值。立法院更是代表全民、保障民主的地方，不容許任何人以意識形態壟斷發言空間，請吳思瑤停止操弄族群對立、收回不實指控，還給國會清明，也還給人民多元、包容的民主台灣。

