首位中配李貞秀將遞補立委進國會！「仍沒放棄中國籍」 背景爭議一次看

政治中心／施郁韻報導

李貞秀可望遞補立委職務，將成為台灣史上首位中配立委。（圖／翻攝自李貞秀臉書）

民眾黨兩年條款期限將至，不分區立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人，2月1日辭去立委職務。中配李貞秀可望遞補立委職務，將成為台灣史上首位中配立委，不過陸委會發言人梁文傑證實，李貞秀「仍未放棄中國籍」，過往爭議一次看。

立法院人事處擬具函文，表示民眾黨不分區立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6位，自2月1日辭去立委職務。若依照順位來看，排在民眾黨不分區名單第15位，「中配」李貞秀預計在2月進入立法院，成為台灣政治史上首位中配立委。

李貞秀任職資格受到眾人關注，梁文傑指出，各個主管機關尚未接獲李貞秀放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件，《國籍法》第20條規定任一年後，一年之內必須放棄，該怎麼做就按照國籍法規定。

內政部長劉世芳日前多次提醒，我國國民如兼具外國國籍者，應於到職前辦理放棄外國國籍，並於1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件，內政部會提醒立法院同仁，根據這項規定在就職一年內放棄其他國籍。

李貞秀祖籍中國湖南，1990年代隨老公到台灣，育有5名小孩，在台灣生活超過30年，曾在科技業上班，強調自己不是共產黨員，小孩也將履行服兵役的義務。

李貞秀過往爭議不斷，曾因為國籍事件，嗆聲要裁撤陸委會。據《鏡週刊》報導，李貞秀曾回應國籍問題，指出中華民國憲法將中國視為「大陸地區」，因此不存在雙重國籍問題，並引用總統賴清德的「祖國論」，強調父親出生於1948年，出生就是中華民國國民。

