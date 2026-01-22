首位中配立委李貞秀即將進入國會 陸委會：尚未接獲放棄中國籍證明

中配李貞秀即將上任立委進入國會，陸委會副主委梁文傑今天（22日）表示，相關單位目前尚未接獲任何李貞秀放棄中華人民共和國國籍的證明文件。（圖／陳凱貞攝）

民眾黨不分區立委「兩年條款」將屆，6名候任立委將在2月1日正式就任。其中，中配李貞秀恐面臨放棄國籍問題，備受各界關注。對此，陸委會副主委梁文傑今天（22日）表示，相關單位目前未接獲任何李貞秀放棄中華人民共和國國籍的證明文件。他強調，《國籍法》明定公職人員禁止雙重國籍，也規範當事人須於就任後1年內，須依法完成放棄其他國籍的程序，「該怎麼做，就按照《國籍法》的規定來做」。

民眾黨不分區立委兩年條款將至，6名候任立委將在2月1日正式上任，外界關切即將遞補上任的中配李貞秀，恐因放棄國籍問題遭內政部解職。對此，梁文傑今天下午主持陸委會例行記者會時表示，依《國籍法》相關規定，具有外國國籍者，就任公職後須於1年內放棄其他國籍。

梁文傑指出，經向相關主管機關查證，目前並未接獲任何李貞秀已放棄中華人民共和國國籍的證明文件，各主管機關至今均未收到相關資料。

梁文傑強調，《國籍法》第20條明定禁止雙重國籍，同時也規範，當事人於就任後1年內，須依法完成放棄其他國籍的程序，相關作業將完全依法辦理，「該怎麼做，就按照《國籍法》規定來做」。

此外，梁文傑在會中提到，曾參與反送中抗爭的香港民權人士湯偉雄，去年11月在台的泰拳工作室遭不明人士破壞，不僅監視器遭切斷，大門及牆面也被潑灑紅漆並留下恐嚇字樣。而此案發生時間點，正值香港政府於去年11月20日對湯偉雄發布通緝令後第3天，時序高度吻合，具有明確關聯性。

梁文傑說，陸委會認為，嫌犯犯案目的不僅在於對湯偉雄本人進行警告、製造恐懼，更意在對其他在台港人形成威嚇效果，帶有明顯恐嚇與示範意味。

梁文傑指出，經警方調閱監視影像及相關事證後，已鎖定2名涉有重嫌的香港人士，調查發現，嫌犯於作案前曾假借名義前往現場勘察，犯案後隨即自桃園機場迅速離境返港，行動模式具高度計畫性。

梁文傑表示，政府將對本起疑似跨境鎮壓案件已全面掌握相關情資，將全力偵辦，該案也顯示中共指揮香港人士來台從事跨境恐嚇與打壓行動的具體跡象，政府將持續守護國人在台的人身安全。

梁文傑強調，陸委會要嚴正警告，任何協力配合中共對台進行威脅、滲透或破壞行為者，台灣政府必將依法嚴懲、絕不寬貸。



