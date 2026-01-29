首位中配立委李貞秀將就職 內政部：一年內須放棄中國國籍「沒有討論餘地」

內政部次長董建宏今（29）日在行政院會後記者會針對媒體提問強調，依據《國籍法》規定，李貞秀就職後，就會行文立法院要求她必須提出放棄中華人民共和國國籍申請，並在一年內完成，否則無法繼續擔任公職，「沒有討論餘地」。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨6席不分區立委即將於1/31卸任，2/3由6位遞補立委宣誓就職，出身中國湖南的中配李貞秀可望成為台灣政治史上首位中配立委。但內政部和陸委會都還沒有收到李貞秀放棄中國國籍的證明。內政部次長董建宏今（29）日在行政院會後記者會針對媒體提問強調，依據《國籍法》規定，李貞秀就職後，就會行文立法院要求她必須提出放棄中華人民共和國國籍申請，並在一年內完成，否則無法繼續擔任公職，「沒有討論餘地」。

媒體詢問，李貞秀依法在一年內要完成程序，是否等於變相讓李貞秀可以擔任一年的立委？行政院發言人李慧芝說，就職時就必須提出放棄他國國籍的聲明，或告知已經開始進行一年內完成放棄的程序。

董建宏則一再強調，公職人員必須在一年內放棄他國國籍，沒有解釋空間，宣誓就職後，就必須完成申請程序，不管哪一國的國籍都一樣。我國法律在一定程度下允許國民可以擁有他國國籍，但要擔任公職人員，就必須只有中華民國國籍（單一國籍制），其他國籍要放棄，就職後才能追究是否放棄其他國籍，有一年的時間可以完成程序。

面對陸委會主委邱垂正昨天受訪指出，至今對岸沒有人達成放棄國籍的紀錄，董建宏重申，內政部依法行政，依照《國籍法》規定，擔任公職者在就職一年內必須提出放棄中國籍的證明，沒有討論的餘地。

