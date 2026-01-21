首位中配立委李貞秀將進國會 背景爭議與國籍攻防全解析

首位中配立委李貞秀將於2月1日遞補上任。（資料畫面）

隨著民眾黨「兩年條款」期限屆滿，立法院即將在2026年2月1日迎來指標性的人事大搬風。民眾黨現任立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人已確定辭職，由不分區名單後續人選遞補。在這波名單中，排名第15名的「中配」李貞秀最受矚目，她預計將於2月正式宣誓就職，成為中華民國憲政史上首位具備中國配偶背景的立法委員。

新會期報到日在即，李貞秀的任職資格備受關注，內政部長劉世芳多次公開提醒，依據《國籍法》第20條，公職人員若兼具外國國籍，必須在就職前辦理放棄，並於一年內完成喪失國籍證明，強調民選公職必須對中華民國台灣絕對效忠。

李貞秀的背景相對單純卻極具話題性，她祖籍中國湖南，1990年代隨丈夫來台生活，在台居住超過30年，曾任職於電子業，強調自己與家人均非共產黨員，孩子也隨時準備履行服兵役的義務。面對國籍爭議，李貞秀採取「憲法一中」的論述回擊，認為中華民國憲法將中國視為「大陸地區」，因此不存在雙重國籍問題，並引用總統賴清德的「祖國論」強調自己父親出生於1948年，一出生就是中華民國國民。

然而，這套論述與陸委會及內政部的法律解釋存在落差，官方堅持擔任公職者必須依《國籍法》放棄「原籍」身分，不允許效忠兩個國家。

儘管政治攻防不斷，事實上李貞秀已在實務層面採取行動。根據相關調查，李貞秀屬於早期入籍台灣的中配，本應受移民署追繳「喪失原籍證明」的影響，但她已於2025年3月順利返回中國完成除籍手續，並將證明文件繳交予移民署，這意味著在法律程序上，她已跨越了最艱難的技術門檻。

依據民眾黨的遞補規劃，除了李貞秀外，還有洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳及陳清龍等5位新面孔。至於現任立委中，陳昭姿因致力於《人工生殖法》將代理孕母納入法規，主張其簽署的是「代孕條款」而非兩年條款，因此將與任期尚未屆滿兩年的劉書彬一同留任。





