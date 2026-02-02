首位中配立委李貞秀明宣誓 內政部最後通牒！「退出國籍申請表」已送達

民眾黨不分區立委李貞秀2/3將宣誓。民眾黨提供



史上首位中配立委李貞秀明天（2／3）將遞補民眾黨立委，但尚未放棄中國國籍，也引發外界疑慮。民眾黨立院黨團主任陳智菡今天（2／2）表示，據她了解，李貞秀已經按照台灣規範到中國申請放棄國籍。對此，1月30日已函請李貞秀確實依國籍法第20條規定辦理相關程序，並且在今日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀國會辦公室，如經查明不符國籍法規定，立法院即應予以解職。

內政部今天重申，原中國大陸人民身分轉換後，如欲登記參選公職，須符合兩岸條例第21條在臺設籍滿10年之規定，當選後就（到）職前，亦與一般國人相同，須符合國籍法第20條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職之資格規定，兼具我國以外國籍者擬任立法委員時，應於就（到）職前辦理放棄，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件，戶籍與國籍是不同的法律概念。

內政部強調，原中國大陸人民在未放棄該國國籍前，依據中共國家安全法、國家情報法及反間諜法等法律規定，中國大陸人民負有配合該國情報單位要求提供情報義務。因此，原中國大陸人民若在臺擔任民選公職，同時擁有中華民國國籍和該國國籍，即會面臨法律義務上之衝突，亦可能因擔任我國民選公職而遭中共政權要求提供相關線索及證據。因此國籍法第20條規定，除維護我國國家利益外，亦保護擔任民選公職者可能面臨之矛盾及風險。

內政部進一步說明，若立法委員未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條之意旨。立法院就立法委員有無國籍法第20條情形，自應依職權進行調查，如經查明立法委員不符國籍法第20條規定，立法院即應予以解職。

