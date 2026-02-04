首位中配立委！李貞秀不只國籍引爭議 申報高奢精品掀話題

政治中心／張尚辰報導

台灣首位中配立委李貞秀除國籍爭議備受關注外，其穿戴行頭也引發討論。近日有民眾發現，她腳上所穿為市價近4萬元的新台幣愛馬仕鞋款；進一步檢視其財產申報內容，高價配件與包款亦引起外界注意。

時事評論員吳靜怡4日在三立談話節目《新台灣加油》中指出，李貞秀的財產申報中，現金部分多未列報，依規定100萬元以下毋須申報；不過，她申報項目多為精品配件，包括CARTIER鑲鑽豹紋項鍊，材質為18K金並鑲有鑽石，另有CHAUMET鑽石項鍊，以及一只勞力士手錶，申報金額為新台幣37.6萬；另有經典款香奈兒包，申報金額為33萬8600元。此外，名下亦申報多只愛馬仕包款，引發外界關注。

更多三立新聞網報導

李貞秀還沒放棄中國籍！公督盟喊話立院：屆期未完成應立刻解除職務

美方不滿擋軍購！柯文哲怒「美國不是民進黨的藉口」：不要再拿美國來肖

中配立委李貞秀放棄中國國籍有困難？邱垂正直指：干擾的是對岸政府

李貞秀爭議！謝龍介力挺稱憲法不認中華人民共和國 鄭運鵬打臉：都狗屁

