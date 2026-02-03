首位中配立委！李貞秀喊「唯一效忠中華民國」認同立委單一國籍糗口誤

政治中心／綜合報導

李貞秀強調唯一效忠中華民國。（圖／翻攝畫面）

民眾黨不分區立委李貞秀今（3）日宣誓就職，成為首位中配立委，面對國籍與效忠爭議。她有備而來準備返回中國的機票、車票及放棄國籍申請表，證明確實有努力要放棄，但遭當地機關拒絕受理。當被問到若兩岸發生衝突，她是否效忠台灣時，李貞秀說唯一效忠中華民國，並強調自己絕對認同中華民國的立委必須單一國籍，就是中華民國國籍。」

面對中國國籍未放棄的爭議，李貞秀面對鏡頭一開口就強調，自己熱愛台灣認同中華民國，昨天中選會已經頒發當選證書給她，自己也已經在大法官面前完成宣誓，「身為立法委員貞秀唯一效忠中華民國，我雖然不在台灣出生，但來到台灣落地生根，生兒育女、工作、繳稅我在台灣居住超過三十年，五個小孩都是台灣人，在台灣居住時間比大陸還久，請國人同胞放心

貞秀熱愛台灣保護台灣的決心不比任何人少。」

李貞秀出示自己的退中華人民共和國國籍申請表。（圖／翻攝畫面）

李貞秀還出示自己返回中國放棄國籍的機票、高鐵票，更說自己這一路跟國人一樣，拿的是中華民國護照，出入中國一樣用台胞證，「重點是我到了現場，到了我的出生地衡南出入境管理局，想要申請放棄國籍，但是縣公安局完全不受理，我又沒有放棄又跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理，就如同陸委會邱垂正主委所言，到目前為止沒有任何陸配，因為台灣身分，放棄中華人民共和國國籍成功過。」

這時她話鋒一轉說，昨天自己的辦公室收到內政部公文同時還附了一份簡體的公文，「我都不知道中華民國的內政部，什麼時候幫對岸跑公文了，現在我已經簽署了這些對岸公安局出入境管理局不受理的文件在這裡，我會轉交給內政部，請他們去放棄看看。」

媒體詢問她放棄國籍時與公安的對話是如何？李貞秀說「他們就是政治蠻正確的啦！台灣又不是外國」，並補充說目前中華民國憲法都是這樣，兩邊政治事實都是互不承認，所以他們也不讓我放棄，他們一開始以為我是放棄戶籍「說老實話，他說這個很好放，到派出所辦就可以，我說要放棄國籍，他們說台灣當然不行啊，我就說我先送給你，准不准再說，先收件我要有證據證明，他說不行台灣根本不給你辦了。」

媒體詢問是否可以在現場公開宣布放棄中華人民共和國國籍？李貞秀脫口「我唯一只有中華人民共和國國籍啊」自己從出生到今天，沒有一天拿過中華人民共和國的護照，媒體追問「所以你只有中華民國國籍？」她則不斷表示自己出生至今只有中華民國的護照，隨後民眾黨團主任陳智菡上前提醒，她再次表示自己只有中華民國護照。

媒體追問若兩岸有衝突，她的效忠對象？李貞秀強調「絕對是中華民國，因為我是對著中華民國憲法宣示的立法委員，唯一效忠中華民國，這個沒有任何問題」，李貞秀也重申「絕對認同中華民國的立委必須單一國籍，就是中華民國國籍。」



