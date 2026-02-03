首位中配立委！李貞秀脫口「我唯一只有中華人民共和國國籍」 陳智菡急提醒

中配李貞秀今宣誓就職立委，典禮結束後受訪。（翻攝YT@民眾之聲）

民眾黨黃國昌、黃珊珊等6人卸任立委，由中配李貞秀等人遞補，今（3日）於立法院宣誓上任，而隨著李貞秀上任，她也成為我國史上第一位中配立委。

值得一提的是，稍早李貞秀受訪時脫口「我唯一只有中華人民共和國國籍」，她只有中華民國護照，疑似口誤，儘管媒體、陳智菡接連提醒，她仍一直強調「我只有中華國護照」，最後才說絕對效忠中華民國。

民眾黨6名新科立委今上午於立法院宣誓就職，但外界仍關注李貞秀的國籍問題。李貞秀受訪透露，拿出文件指自己曾飛返中國辦理放棄國籍，但不被公安部出入境管理局受理。

廣告 廣告

值得關注的是，現場記者要求她花10秒宣誓放棄中國國籍？李貞秀脫口「我唯一只有中華人民共和國國籍，我從出生到今天，我沒有一天拿過中華人民共和國護照，我唯一一本護照，就是中華民國護照。」

媒體多次提醒她是否口誤？她似乎沒意識到，強調自己沒有口誤，「我沒有拿過中華人民共和國護照，唯一僅有護照只有中華國護照」；這時陳智菡上前咬耳朵再提醒，李貞秀趕緊說抱歉抱歉，但她仍說「我只有中華國護照」。

後續記者追問，若兩岸有中國，會效忠誰？她則說「絕對是中華民國」，因為她是中華民國憲法宣誓立委，唯一效忠中華民國，沒任何問題，她認同中華民國立委，必須單一國籍，就是中華民國國籍。

更多鏡週刊報導

館長比中指嘲諷新台幣改版「建議改這版」 網酸爆：你適合人民幣

丁允恭突喊「對不起我在辦公室打X」 下秒神轉折酸爆黃國昌！網秒懂

韓粉新年願望「院長馬上長頭髮」 韓國瑜妙回：跟李佳芬生娃一樣難