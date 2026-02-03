首位中配立委！李貞秀：我唯一只有中華人民共和國國籍

中配李貞秀今宣誓就職立委，典禮結束後受訪。（圖／翻攝自YT@民眾之聲）





中配李貞秀今（3日）於立法院宣誓上任，遞補擔任民眾黨立委，成為我國史上第一位中配立委。引發政壇及各界討論。李貞秀受訪時強調，自己來台超過30年，絕對效忠中華民國，不過期間一度口誤「我唯一只有中華人民共和國國籍」。

針對外界質疑沒放棄中華人民共和國國籍，李貞秀現場出示機票證明，透露日前飛往出生地湖南省衡陽市，先後向縣級與市級公安局出入境管理處申請放棄國籍，但兩度遭到拒絕。

李貞秀轉述對岸官員說法，對方政治立場明確，直言：「台灣又不是外國，怎麼能申請放棄國籍？」對方僅表示若要放棄大陸「戶籍」可至派出所辦理，但涉及「國籍」的部分完全不受理。李貞秀以此佐證，陸委會副主委邱垂正曾言「目前無陸配放棄國籍成功」是現實困境，並非不願為之，而是對岸根本不予收件。

對於內政部昨發文要求其補齊放棄國籍證明，李貞秀反酸內政部隨文附上的簡體公文讓她感到荒謬，「不知道中華民國內政部什麼時候開始幫對岸跑公文了？」

一度口誤引發騷動

李貞秀隨即於現場簽署一份由對岸公安局出入境管理局「不受理」的說明檔案，並表示將轉交內政部，建請內政部「親自去幫忙放棄看看」。她無奈表示，事實證明放棄國籍並不像立委吳思瑤所說的「只要 30 秒」，她奔波兩地依然無果。

李貞秀在接受媒體聯訪時一度口誤：「我唯一只有中華人民共和國國籍」，引發現場媒體一陣騷動。她隨即修正並大聲澄清：「抱歉，我只有中華民國護照！」

她堅定表示，從出生到今天，從未領過中華人民共和國的護照，出入大陸皆使用台胞證，手中唯一且僅有的一本護照就是中華民國護照。

面對媒體詢問，若未來兩岸發生衝突將效忠哪一方？李貞秀斬釘截鐵地回答：「絕對是中華民國！」她強調自己是對著中華民國憲法宣誓的立委，認同立法委員必須具備「單一國籍」，而她所擁有的唯一國籍就是中華民國。

