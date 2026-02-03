首位中配身分立委！ 李貞秀：已放棄中國籍.不被受理

台北市 / 綜合報導

立法院展開新會期，民進黨立委王義川爆料，有民眾黨新任立委致電給他，說以後事情好好講，不一定要喊得那麼大聲，外界點名，對方是民眾黨團新任總召陳清龍，但陳清龍表示，「阿川」顛倒是非，自己只是回電給他，另外，今(3)日在立法院宣誓就職的李貞秀，成為首位具有中配身分的立委，同樣引發高度關注。

面對國旗跟國父遺像宣讀誓詞，民眾黨新任不分區立委就職典禮，當中李貞秀創下史上首次具有中配身分的立委，因國籍問題引發爭議，立委(眾)李貞秀說：「昨天我的辦公室收到內政部的公文，同時它還附了一份簡體的公文，我都不知道什麼時候中華民國的內政部，開始幫對岸跑公文了。」

聽得出火氣，因為1月底內政部便發函，要求依國籍法辦理放棄程序，因為根據法規，中國身分在轉換後如果要擔任立法委員，應該在就職前辦理放棄，並在就職日起1年之內，完成喪失中國國籍，以及取得證明文件。

立委(眾)李貞秀說：「縣公安局完全不受理但是我沒有放棄，我又再跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理，我唯一只有中華人民共和國國籍啊。」這一時口誤，讓一旁民眾黨團主任陳智菡，瞬間繃緊神經還拍了拍肩膀提醒，李貞秀趕緊解釋，立委(眾)李貞秀說：「抱歉抱歉，我只有中華民國的護照。」

民進黨也猛攻國安紅線，只是新會期即將開議，似乎得保留合作彈性，民進黨立委王義川日前在政論節目上透露，他在1月底接到一位新任民眾黨立委的電話，對方說「阿川以後事情好好講」，「我們不一定要喊得那麼大聲」，遭外界點名是民眾黨團總召陳清龍，對此陳清龍也回應是王義川主動打的電話。

立院民眾黨團總召陳清龍說：「阿川啊是顛倒是非，是他致電給我，任何福國利民的法案各個政黨都可以坐下來談。」不過一番話也嗅出「綠白合」端倪，立委(國)牛煦庭說：「我覺得很快地民眾黨新任的委員就會感受到，常常是民進黨的委員不會好好地溝通。」立委(民)陳培瑜說：「可以讓預算讓國防可以付委審查，就有可能綠白合。」新會期合縱連橫，為國會攻防拉開序幕。

