首位任內發表「台灣有事論」日相！多位日本政界大佬示警：高市早苗極其危險

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時，發表了「台灣有事即日本有事」的政治語言，成為首位在任內提出「台灣有事論」的日相，引發各界譁然，也導致中日關係急轉直下。對此，不僅前首相鳩山由紀夫批評，高市很明顯是在煽動及助長危機；日本政界大佬、立憲民主黨眾議員小澤一郎也直呼「高市首相極其危險！」

高市早苗7日指出，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」時，已經卸下內閣總理大臣。因此高市早苗可說是首位在任內發表「台灣有事論」的日相。

對此，首位自民黨首相鳩山一郎的孫子、前首相鳩山由紀夫8日在社群平台發文批評：「過去曾有某人說過『台灣有事，就是日本有事』。如今，首相高市早苗說，一旦日本面臨存亡危機事態，可能會行使集體自衛權，這很明顯就是在煽動及助長危機，且她只是想要藉此增強軍力吧？日本一直以來都尊重『台灣屬於中國不可分割的一部份』的看法。從頭到尾，台灣就只是中國的內政問題，而日本不應該干涉。」

曾任自民黨幹事長、民主黨幹事長、民主黨代表、自由黨代表的小澤一郎，也在11日於社群平台發文痛批：「政治家隨意煽動對外危機、點燃火種，導致許多人情緒化反應，火勢不斷擴大，等到察覺時已經無法撲滅，真正意義上的『存亡危機事態』就此發生，最終讓國民付出巨大犧牲。這樣的歷史案例數不勝數。正因如此，外交與政治必須始終保持冷靜。」

隨後小澤一郎又在12日發文警告：「高市首相極其危險！涉及國家安全保障，也就是關乎國民生命與國家命運的問題，她的態度太過輕率。首相的一句話，都有可能威脅到國民的生命。但從高市首相身上，看不到這種自覺與覺悟。」

與此同時，前日相、立憲民主黨黨魁野田佳彥則透露，「我感到非常驚訝。歷任首相多半對此有一定程度的保留，因此，透露如此明確的細節會在國內外都產生影響。這些言論份量極重，必須謹慎。高市首相言辭向來明快，但可能有獨自一人走得太快的風險。我希望能透過委員會審議等場合進一步釐清。」

針對國內外批評聲浪不斷，高市早苗10日也在眾議院接受質詢時回應，「台灣有事可能構成存亡危機事態」的相關發言，「是以最壞情境假設為前提，並不代表政府立場有任何改變，因此沒有特別需要撤回或取消。但作為反省，我今後不會在這裡明確假設特定情境，並加以陳述。」

