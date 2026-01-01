首位元旦寶寶0時1分報到 竹縣東元醫院喜迎至少6位新生兒

新竹縣長楊文科到東元醫院探視新生兒家庭，送上禮盒祝福寶寶平安健康長大。（東元醫院提供／邱立雅竹縣傳真）

2026年元旦，東元綜合醫院婦幼中心在上午0時1分迎接首名元旦寶寶，截至當日上午，已成功迎接3名寶寶誕生，並預計當日將有6名以上的新生兒陸續報到。新竹縣長楊文科也前往東元探視新生兒家庭，致贈金飾禮盒、育兒禮袋及母嬰禮品，恭喜爸媽喜添麟兒、弄瓦之喜，祝福元旦寶寶健康茁壯。

婦幼中心在元旦凌晨的第1分鐘，平安接生男嬰，接著上午7時7分再誕生男嬰，第3名男嬰在9時20分出生。共1名自然產兩名剖腹產，目前仍有3名產婦正待產中，預計今日將有6名以上的新生兒陸續報到。東元醫院院長黃忠山與兒科王昱程部長，特別送上母嬰用品祝福寶寶健康長大。

廣告 廣告

新生兒爸爸林先生表示，寶寶是首胎，因為預產期接近元旦，提早到醫院自然待產，對於寶寶選在元旦出生感到很開心又驚喜。一直都在東元給吳瓊惠醫師產檢，也順利接生，覺得很安心，也感謝縣府致贈給寶寶的生日賀禮。

院長黃忠山表示，新竹縣人口突破59.7萬人，生育率遠高於全國平均。婦產科起家的東元醫院，創院時期平均每個月都有400名新生兒在本院誕生，如今在少子化的時代，本院仍有一群專業資深的婦產科和小兒科醫師護理團隊，具備豐富的婦幼照護經驗，深受民眾信賴。

更多中時新聞網報導

羅志祥虧好友：不要9點半就想回家睡覺

2025台灣體壇10大新聞回顧》樂天桃猿封王 挺過換帥風波

牙科X光輻射低 不一定要穿鉛衣