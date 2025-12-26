首位公開出櫃民代苗博雅 超強論述讓市長蔣萬安啞口10秒

專題組／報導

政治勢力世代交替，幾位年輕新秀的表現也引起討論。2025年4月10日台北市議會總質詢，台北市議員苗博雅就「台灣對美關稅排名」當場追問市長蔣萬安，要求確認「全球第4名」的說法是否正確。蔣萬安現場翻找資料，一度無法即時回應，沉默近10秒後才修正數據。相關畫面隨後在網路流傳，引發討論。身為首位公開出櫃的民意代表，她的質詢表現近年多次成為議會攻防的焦點。

本週《台灣演義》播出〈新世代戰將〉，帶你看苗博雅走進新世代政治戰場。週日晚間7點55分，請鎖定民視新聞台53頻道。

苗博雅1987年出生於台北市木柵區，父親為外省第二代，母親來自雲林西螺。童年時父母忙於工作，她多由長輩照顧，生活得枯燥乏味，因此常請母親上班順道帶她到圖書館，一待就是一整天，養成閱讀習慣。就讀靜心國小、國中期間，她成績穩定，沒什麼補習就考上北一女中。高中還被選上樂儀隊，本該是莫大的光榮，苗博雅卻因為討厭穿裙子、對音樂沒有天份感到痛苦，最後才轉到辯論社，並投入班聯會事務，熱衷於公共事務，在北一女中的自由學風下活出自我。





2006年，苗博雅進入台大法律系就讀，法學訓練與人權相關課程讓她開始關注同志與公共議題，首次走上街頭參與同志大遊行；苗博雅也此時期重新看待周遭事物，過去一向偏藍的政治立場也有了變化。2015年，苗博雅在台大教授范雲力邀之下，29歲就投入立委選戰，即使知名度不高，卻勇於挑戰最艱困的文山區；2018年當選台北市議員後，她與其他議員組成質詢小組，持續在議會進行市政攻防，並透過直播與網路節目將質詢內容同步傳到線上。從校園辯論到議事殿堂，再到網路政治場域，苗博雅的超強論述力讓她人氣直線攀升， 更多精采節目請見台灣演義

