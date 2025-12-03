首位台灣得主！ 唐鳳獲頒「另類諾貝爾獎」：榮耀獻給台灣





台灣無任所大使、著名自由軟體程式設計師唐鳳，於當地時間2日在瑞典斯德哥爾摩獲頒「另類諾貝爾獎」之稱的「優質民生獎」（Right Livelihood Award），成為台灣首位榮獲此獎的得主，備受國際關注。2日她在粉專上開心分享喜悅，她表示要將這份榮耀獻給台灣！

唐鳳在頒獎典禮前夕於斯德哥爾摩大學演講，並於粉專發文表示，將此榮耀獻給台灣。她以台灣在四百萬年造山運動為喻，強調自由與民主並非天降恩賜，而是在巨大壓力下淬鍊而成，是先賢以血汗與淚水開拓，象徵台灣社會在衝突中孕育出創新力量。

唐鳳指出，長久以來，極化對立被視為必須撲滅的惡火。「但在台灣，我們領悟新的道理。我們學到，身為全球最年輕的造山島嶼，正是板塊的衝撞，孕育出壯麗翠青。我們打造了『地熱民主』，轉化板塊的衝撞，成為革新的正能。面對全球民主倒退的挑戰：不是讓衝突噤聲，而是予以導流。」

她強調AI不應以憤怒分化人群，而應在罕見共識之處連結彼此，「我們全民，才是超級智慧」。她也向所有在全球為自由與和平努力的人致謝，並以「婆娑之洋，美麗之島；公民之國，萬華之中」作結，強調台灣將持續為世界帶來正向力量。

「優質民生獎」由瑞典國會議員馮宇克斯庫爾（Jakob von Uexkull）於1980年創辦，表彰在環境、人權、永續發展、健康、和平等領域作出重大貢獻的個人與團體，被譽為「另類諾貝爾獎」，是國際公民社會的重要指標性獎項。

