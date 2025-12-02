首位台灣得主！唐鳳獲頒「諾貝爾替代獎」正命獎：榮耀獻給台灣

記者柯美儀／台北報導

唐鳳獲頒有「諾貝爾替代獎」之稱的正命獎。（圖／資料照）

中華民國無任所大使暨前數位發展部部長唐鳳獲頒有「諾貝爾替代獎」之稱的正命獎（Right Livelihood Award），今（2）日她在臉書上分享喜悅，表示要將這份榮耀獻給台灣，並強調自由民主是先賢血汗淬鍊，而AI不該以憤怒分隔彼此，應在罕見共識之處連結，打造「地熱民主」。

唐鳳表示，在頒獎典禮前夕，她來到斯德哥爾摩大學談論台灣的故事，「站在這裡，看著螢幕上的『We the People』，我感受到台灣與世界同在」。400萬年以來，在海陸板塊的碰撞中，台灣一直就是不斷向上，仰望星空，自由與民主絕非天降恩賜，它們是巨大壓力下淬鍊而成，是先賢以血汗與淚水開拓。

唐鳳提到台灣如何面對衝突，「長久以來，極化對立被視為必須撲滅的惡火。但在台灣，我們領悟新的道理。我們學到，身為全球最年輕的造山島嶼，正是板塊的衝撞，孕育出壯麗翠青。我們打造了『地熱民主』」，並指出AI不該以憤怒分隔彼此，「而應在罕見共識之處，將我們連結。」

唐鳳強調，身為台灣首位「正命獎」桂冠得主，這份榮耀不只屬於自己，它屬於眾人。她感謝曾為數位自由刻下印記的每一位，以及正為全球各地和平奮鬥的每一位，「婆娑之洋，美麗之島。公民之國，萬華之中。讓我們攜手，共創無限未來。」

