首位在任期間結婚澳洲總理！艾班尼斯低調娶嬌妻 婚禮僅邀60賓客

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）當地時間29日在首都坎培拉的官邸與妻子喬迪·海頓（Jodie Haydon）舉行了一場簡單的私人婚禮。而他也成為澳洲聯邦政府124年歷史上第一位在任期間結婚的總理。

澳洲總理艾班尼斯與妻子舉行溫馨婚禮。（圖／美聯社）

現年62歲、離過婚並育有一子的艾班尼斯是於 2020 年墨爾本的一次商務晚宴上結識了46歲從事金融業的海頓，去年情人節向海頓求婚成功，他們原本計劃在今年5月大選前舉辦一場盛大的婚禮，當時艾班尼斯還告訴媒體，他考慮邀請加拿大前總理杜魯道參加，據悉兩人私下交情甚篤。

廣告 廣告

不過執政的工黨擔心舉辦奢華婚禮在民眾面對物價高漲的時代可能造成觀感不佳，甚至影響政府連任，因此最終婚禮延後到大選之後舉行。

艾班尼斯婚禮僅邀約60名賓客參加。（圖／美聯社）

據美聯社報導，婚禮由一位民事證婚人主持，約60位賓客出席了儀式，其中包括幾位內閣部長。

這對新人自己寫了誓詞，他們的愛犬托托擔任戒童，海頓5歲的外甥女艾拉擔任花童。

婚禮結束後，艾班尼斯夫婦共同發表聲明：「我們非常高興能在家人和最親密的朋友面前，分享我們的愛和共度未來生活的承諾。」

延伸閱讀

宏福苑大火奪百命！港男網路提「四大訴求」 涉嫌煽動被捕

天人永隔後更悲慟！宏福苑大火家屬認屍崩潰曝「太平間慘況」

周潤發登MAMA典禮一度哽咽「全場熄燈默哀宏福苑悲劇」