首位攻蛋韓星隔20年重返小巨蛋 Rain感性喊：意義非凡

韓流天王Rain今年二月首登高流引爆佳評熱潮後，在台粉殷切敲碗下竟奇蹟「喚雨」成功，讓Rain今（30日）無預警在社群上公布再次來台開唱喜訊，重磅宣布將於明年1月17日於台北小巨蛋舉辦《2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE > - TAIPEI》。

台北安可場是Rain出道以來第二次攻蛋，對其音樂生涯可說別具意義，當年因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅的他20年前挾著高人氣來台登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌肌情溼背秀掀起全台暴動，不僅從此奠定他在台迷心中韓流天王的穩固地位，更成為首位登上台北小巨蛋開唱的韓國歌手。而20年後再度回到同一座舞台，Rain感性表示這次的攻蛋對他意義非凡，不但象徵他與台粉間跨越時光的情誼，也代表他用音樂與舞台實力證明「StillRainning」魅力驚人，歷久不衰。

Rain時隔20年重返台北小巨蛋。（圖／大步整合行銷提供）

此次巡迴主題為「Encore巡迴」，除了強調「二十年舞台經驗＋全新視覺設計」兩大概念，不僅將帶來升級版《Still Rainning》舞台，更以全新視覺特效、打造嶄新震撼演出，讓期待已久的「雨迷」再度沉浸在他融合力與美的極致舞台魅力中。主辦單位透露：「為了能在台北與粉絲們一起迎接最精彩的2026年，我們準備了在原有基礎上擴展的安可場。

《2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE > - TAIPEI》將於2026年1月17日（六）在台北小巨蛋重磅登場，門票將於2025年11月30日上午11點30分於klook正式開賣，票價分為6800、5800、4800、3800、2800 五種不同區間，詳情請上大步整合行銷社群查詢。

