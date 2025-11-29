首位日本藝人救香港！YOSHIKI捐逾300萬「無法袖手旁觀」

YOSHIKI關注香港災情。(圖/達志影像)

香港大埔宏福苑發生5級火災，帶走百條人命，還有200多人失蹤，震驚國際。儘管現在中、日關係緊繃，但日本搖滾樂團X JAPAN團長YOSHIKI仍雪中送炭，霸氣捐10萬美金（約新台幣313萬，匯率浮動），成為首位替香港災情伸出援手的日本明星。

YOSHIKI不捨香港遭祝融重創，向香港紅十字會捐贈10萬美金，希望貢獻自己的一份心力。他沉痛地表示：「看到來自香港的影像和報導令我心痛。我無法什麼都不做。過去，我多次在香港舉行演出，深深感受到當地人們的溫暖。」對於這次的香港惡火，YOSHIKI悼念：「向不幸罹難者的家屬，以及所有受災者致上衷心的哀悼與慰問。衷心祈願救援工作以及當地的重建能儘早進行。」

廣告 廣告

YOSHIKI過去就展現對香港粉絲的關心，2009年1月 X JAPAN 的世界巡迴香港公演中，曾邀請失去雙親的孩童前往亞洲國際博覽館觀看演唱會。此外，他也積極地響應國際公益活動，從1995年阪神大地震、2009年四川大地震、2011年東日本大地震以及2024年4月花蓮大地震等，均慷慨解囊，為災民送暖，也幫助過烏克蘭難民。

YOSHIKI多次捐款救人的善舉，不但受到眾人的推崇，更於2019年獲選富比士評選為最優秀的30位慈善家之一。

更多中時新聞網報導

高球》2座四大賽得主 名將佐勒辭世

RSM經典賽》瓦利馬基PGA首冠 免驚失資格

秦祥林聽民歌飆淚 讚鄭怡寶刀未老